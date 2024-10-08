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Законодательство РК

Контролировать работу ЧСИ будут через автоматизированную информационную систему

Внесены изменения в Правила контроля за деятельностью ЧСИ, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 09:19 Фото: thso.kz
И. о. министра юстиции приказом от 27 сентября 2024 года внесла изменения в правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлена норма, в соответствии с которой контроль за деятельностью частных судебных исполнителей проводится посредством информационной системы "Государственная автоматизированная информационная система исполнительного производства" и по материалам исполнительного производства.

В Минюсте разъяснили, что в системе исполнения есть частные судебные исполнители, находящиеся в отдаленных районах. Поэтому для удобства проверка материалов исполнительного производства может осуществляться через автоматизированную информационную систему и путем истребования материалов исполнительного производства.

Кроме того, поправками предусмотрено, что приказом уполномоченного лица соответствующего органа юстиции для проведения внепланового контроля назначается сотрудник(и) территориального органа, в необходимых случаях с участием сотрудника(ов) уполномоченного органа.

Приказом уполномоченного лица Республиканской или региональной палаты частных судебных исполнителей для проведения внепланового контроля назначается сотрудник(и) палаты частных судебных исполнителей.

Напомним, ранее для проведения внепланового контроля ЧСИ создавалась комиссия не менее чем из трех человек. Однако в ведомстве считают, что отвлекать такое количество людей от рабочих процессов нецелесообразно.

Также изменились требования к заключению, составляемому по итогам проведенного контроля ЧСИ. Так, в заключительной части заключения излагаются выводы о наличии или отсутствии нарушений законодательства РК, рекомендации по их устранению с установлением нижеследующих сроков:

  • по внеплановому контролю – семь рабочих дней и указывается на предоставление в соответствующий территориальный орган или региональную палату информации об устранении нарушений в течение трех рабочих дней со дня окончания предоставленного срока;
  • по плановому контролю – 15 рабочих дней и указывается на предоставление в соответствующий территориальный орган или региональную палату информации об устранении нарушений в течение трех рабочих дней со дня окончания предоставленного срока.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений сроки ЧСИ не предоставляются, о чем указывается в заключении.

При этом лицами, проводившими контроль, в течение пяти рабочих дней устанавливается достоверный факт устранения нарушений, указанных в заключении как посредством информационной системы "Государственная автоматизированная информационная система исполнительного производства", так и по материалам исполнительного производства.

За нарушение требований законодательства РК заключение направляется на рассмотрение в соответствующую дисциплинарную комиссию региональной (Республиканской) палаты ЧСИ не позднее трех рабочих дней после ознакомления с ним ЧСИ.

В Минюсте поясняют, что за незначительное или разовое нарушение ЧСИ может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, тогда как по неоднократным нарушениям у ЧСИ лицензия должна быть прекращена или приостановлена. Однако отсутствие сроков внесения в палату заключений влечет волокиту со стороны территориального органа.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.

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