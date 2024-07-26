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Законодательство РК

Теле- и радиопрограммы будут прерывать для оповещения населения об угрозе: новые правила

Теле и радиопрограммы будут прерывать для оповещения населения об угрозе: новые правила, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 14:45 Фото: акимат Алматы
МЧС разработало новые Правила использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что оповещение населения осуществляется в целях информирования о правилах поведения, порядке действий и мерах, необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, охраны объектов хозяйствования и окружающей среды, поддержания общественного порядка.

Использование сетей телерадиовещания для оповещения населения осуществляется путем передачи видео, текстовых и речевых сообщений по всем сетям и каналам телерадиовещания с прерыванием трансляции текущих теле-, радиопрограмм.

Указывается, что правила являются обязательными для всех телерадиокомпаний и операторов телерадиовещания, осуществляющих деятельность на территории РК, независимо от их форм собственности.

Предусматривается, что уполномоченные органы в сфере обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка передают в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты носители информации, содержащие видео, текстовые и речевые сообщения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка. 

Для оповещения населения трансляции теле-, радиопрограмм прерываются непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, оборудованных техническими средствами прерывания трансляций теле-, радиопрограмм.

В случае отсутствия у уполномоченного органа в сфере гражданской защиты технических средств для прерывания телерадиовещания уполномоченные органы в сфере обороны, национальной безопасности, охраны правопорядка, в том числе гражданской защиты, передают операторам телерадиовещания носители информации, содержащие видео, текстовые и речевые сообщения об угрозе жизни и здоровью людей, а также о порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка.

В свою очередь операторы телерадиовещания после получения от должностных лиц уполномоченных органов в сфере обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка и гражданской защиты, распоряжения в течение десяти минут осуществляют прерывание трансляции теле-, радиопрограмм и обеспечивают передачу соответствующей информации населению с носителей информации.

Предусматривается, что разовая продолжительность прерывания трансляций текущих теле-, радиопрограмм не должна превышать пять минут при двух-трехкратном его повторении в течение одного часа.

Передача речевых сообщений в прямом эфире при прерывании трансляции телевизионных и радиопрограмм при необходимости осуществляется оперативными дежурными уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, либо дикторами операторов телерадиовещания.

Проверка готовности технических средств к прерыванию трансляции телевизионных и радиопрограмм осуществляется совместно с операторами телерадиовещания периодически, не реже одного раза в квартал.

Как поясняется, проект приказа направлен на оперативное оповещение населения об угрозах и действиях в чрезвычайных ситуациях для повышения безопасности и готовности граждан.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.

При этом прежние правила оповещения населения от 16 июля 2015 года признаны утратившими силу.

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