Сколько денег полагается экспертам, специалистам и переводчикам по гражданским делам

Правительство постановлением от 25 июля 2024 года утвердило правила выплаты сумм, причитающихся экспертам, специалистам и переводчикам, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок выплаты сумм, причитающихся экспертам, специалистам и переводчикам в рамках гражданских дел.

Экспертам, специалистам и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в суд расходы по проезду, найму помещения и выплачиваются суточные в размерах, установленных для лиц, направляемых в командировки, в соответствии с постановлением правительства "Об утверждении правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства".

Эксперту и специалисту также возмещаются стоимость принадлежащих им химических реактивов и других расходных материалов, истраченных ими при выполнении порученной работы, а также внесенная ими для выполнения работы плата за использование оборудования, коммунальные услуги.

Кроме того, подлежит оплате выполненная работа, не входящая в круг служебных обязанностей экспертов, привлеченных в разовом порядке, а также специалистов, по поручению суда.

Размер оплаты определяется судом по согласованию со сторонами и предварительно вносится на счет, открытый в порядке, установленном бюджетным законодательством, стороной, заявившей ходатайство.

Выплата сумм экспертам, специалистам, а также оплата производства экспертизы органами судебной экспертизы производятся стороной, заявившей ходатайство. Если ходатайство заявлено обеими сторонами либо назначение экспертизы, привлечение специалиста производятся по инициативе суда, требуемые суммы выплачиваются сторонами в равных частях.

Суммы, подлежащие оплате за производство экспертизы органом судебной экспертизы, вносятся в соответствующий бюджет в форме предварительной оплаты стороной (сторонами), заявившей ходатайство, либо стороной, на которую судом возложена такая обязанность. В случае невнесения суммы в установленные судом сроки издержки, связанные с производством экспертизы, возлагаются по решению суда на лицо, не осуществившее (несвоевременно осуществившее) оплату, независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью второй статьи 109 Кодекса.

Если одна или обе стороны освобождены от уплаты издержек, то выплата производится за счет бюджетных средств по результатам рассмотрения дела на основании решения суда.

В каком порядке производят выплату

Выплата сумм, причитающихся экспертам, специалистам и переводчикам, производится на основании судебного акта, вынесенного судьей при рассмотрении гражданского дела.

После выполнения своих обязанностей указанные лица обращаются в финансовую службу уполномоченного государственного органа в сфере судебного администрирования или территориального подразделения в областях, столице и городах республиканского значения с заявлением об оплате причитающихся сумм, с приложением следующих подтверждающих документов:

судебного акта, вынесенного судьей об оплате услуг;

удостоверения личности, полученного из соответствующих государственных информационных систем через веб-портал электронного правительства;

номера текущего банковского счета.

Суммы, подлежащие оплате экспертам, специалистам и переводчикам, определяются в соответствии с постановлением правительства "О некоторых вопросах возмещения расходов лицам, понесенных при производстве по уголовному делу".

Финансовая служба уполномоченного органа в сфере судебного администрирования или территориального подразделения в областях, столице и городах республиканского значения со дня поступления судебного акта о выплате сумм, причитающихся экспертам, специалистам и переводчикам, в течение 10 рабочих дней проверяет начисленные судом суммы выплат.

По результатам проверки суммы, подлежащие оплате, выплачиваются финансовой службой уполномоченного органа в сфере судебного администрирования или территориального подразделения в областях, столице и городах республиканского значения немедленно из средств, специально выделяемых из республиканского бюджета на указанные цели и предусмотренных в соответствующих планах финансирования.

Постановление вводится в действие с 9 августа 2024 года.