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Законодательство РК

Автобус с людьми рухнул под землю: комиссия огласила результаты расследования

Автобус с людьми рухнул под землю: комиссия огласила результаты расследования Фото: пресс-служба МЧС РК
Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования, проведенного с 4 по 24 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Членами комиссии под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Мусы Танабаева изучена рабочая и проектная документация, привлечены к расследованию четыре экспертных организации, в том числе эксперт из Российской Федерации, проведен опрос свидетелей и должностных лиц предприятия. Комиссией произведен спуск в шахту и обследовано место обрушения.

Автобус с людьми рухнул под землю: комиссия огласила результаты расследования

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как отметили в МЧС РК, по результатам проведенного всестороннего расследования комиссия пришла к выводу, что причинами группового несчастного случая вследствие обрушения горной массы в отработанное пространство стали:

  • неудовлетворительная организация производства работ;
  • не проводимый должным образом производственный контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото";
  • не осуществлялся должным образом контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков.

Кроме этого, установлено, что за существующими пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, не осуществлялся должный контроль, не производилось их принудительное обрушение с последующим погашением согласно проектной документации пустот выработанного очистного пространства.

"Как результат, указанные причины и привели в итоге к внезапному обрушению горной массы, которое в свою очередь создало аварийную ситуацию, приведшую к групповому несчастному случаю".Пресс-служба МЧС РК

По результатам расследования комиссией определен комплекс мероприятий по устранению причин, приведших к несчастному случаю, со сроками их исполнения, среди которых пересмотр должностных инструкций директора шахты, главного инженера, главного маркшейдера, участковых маркшейдеров с учетом требований законодательства в области промышленной безопасности.

"Более того, будет проведено детальное обследование горных выработок на соответствие требованиям промышленной безопасности. Разработаны маршруты движения автотранспорта с учетом зон возможного обрушения и обеспечения норм безопасности".Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве подчеркнули, что комиссией установлены семь ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.

Автобус с людьми рухнул под землю: комиссия огласила результаты расследования

Фото: пресс-служба МЧС РК

Согласно трудовому законодательству, материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

По данным МЧС РК, аварийно-спасательные работы на месте обвала ведутся без выходных с момента происшествия. Периодически продолжается геосканирование почвы. Работы ведутся в очень сложных условиях, имеются постоянные риски обвала горных пород и имеющихся пустот под образовавшейся воронкой.

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4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

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В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

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