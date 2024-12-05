Финустойчивость поставщиков будут проверять при приобретении социально значимых товаров

Министр сельского хозяйства приказом от 25 ноября 2024 года внес изменения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Типовые правила добавлены новые нормы, в соответствии с которыми:

При приобретении социально значимых продовольственных товаров в региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров специализированная организация проводит анализ финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий, оптовых поставщиков (дистрибьюторов), специализирующихся на реализации продовольственных товаров.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель (перерабатывающее предприятие, оптовый поставщик (дистрибьютор), специализирующийся на реализации продовольственных товаров) признается финансово устойчивым, если он соответствует в совокупности условиям по отсутствию просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, обязательным пенсионным взносам в ЕНПФ, а также по кредитам (займам), предоставленным банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и неисполненных обязательств перед специализированной организацией, а также неисполненных обязательств по исполнительным документам, ограничений и обременений на имущество субъекта предпринимательства.

Кроме того, говорится, что социально значимые продовольственные товары, приобретаемые в региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров, должны соответствовать требованиям технических регламентов.

Также поправками предусмотрено, что теперь закуп социально значимых товаров будут производить с применением форвардного финансирования.

В рамках формирования регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров финансирование сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий для производства социально значимых продовольственных товаров осуществляется с применением форварда с установлением фиксированной цены.

Форвардное финансирование сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий для производства социально значимых продовольственных товаров осуществляется на условиях предварительной оплаты в размере не более 70% от общей суммы форвардного договора и окончательного расчета после поставки продукции.

Приказ вводится в действие с 15 декабря 2024 года.

Мы писали, что ранее планировалось расширить перечень социально значимых товаров с применением форвардного закупа.

Напомним, форвардный закуп – закуп у сельхозпроизводителей сельскохозяйственной продукции на условиях предварительной оплаты после предоставления обеспечения и доплатой после поставки сельскохозяйственной продукции в осенний период.