Токаев утвердил структуру Агентства по делам госслужбы и расширил его функции

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 31 июля 2024 года, которым утвердил структуру Агентства РК по делам государственной службы и расширил его функции.

Структура Агентства по делам государственной службы Руководство

Секретариат председателя (Департамент)

Департамент отбора на государственную службу

Департамент прохождения государственной службы

Департамент контроля в сфере государственной службы

Департамент по аналитической работе и дебюрократизации

Департамент по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг

Департамент цифровизации

Департамент стратегии и международного сотрудничества

Департамент по связям с общественностью

Юридический департамент

Департамент управления персоналом

Административный департамент

Управление по защите государственных секретов

Служба внутреннего аудита

Уполномоченный по этике Кроме того, в Положение об Агентстве по делам государственной службы дополнены новые функции: утверждение положения о координационном совете служб управления персоналом (кадровых служб);

утверждение форм уведомлений о начале проверки, продлении сроков или приостановлении (возобновлении) сроков проверки, об изменении состава проверяющих должностных лиц уполномоченного органа или его территориального подразделения, справки о результатах проверки и представления об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки;

согласование квалификационных требований контрактного служащего и алгоритма его взаимодействия с государственным органом;

мониторинг качества заполнения личных дел государственных служащих в автоматизированной базе данных (информационной системе) по персоналу государственной службы;

разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления распределения обязанностей (функциональных направлений деятельности) для заместителей и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы;

разработка и утверждение формы распределения обязанностей (функциональных направлений деятельности) для политических государственных служащих центральных государственных органов, к которым законодательством установлены квалификационные требования;

проведение анализа распределений обязанностей (функциональных направлений деятельности) между политическими государственными служащими, должностных инструкций административных государственных служащих;

утверждение порядка работы в интегрированной информационной системе "Е-қызмет";

формирование и внедрение единой кадровой системы (информационной системы) в подведомственных организациях государственных органов, финансируемых за счет государственного бюджета. Ранее сообщалось, что президент РК подписал указ, которым внес изменения в Требования к госслужащим. Читайте также Поступление в магистратуру и докторантуру: внесены изменения Токаев назначил и уволил председателей судов и судей Правила определения принадлежности лиц к казахской национальности утвердили в Казахстане

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