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Законодательство РК

Токаев утвердил структуру Агентства по делам госслужбы и расширил его функции

Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:42 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 31 июля 2024 года, которым утвердил структуру Агентства РК по делам государственной службы и расширил его функции.

Структура Агентства по делам государственной службы

  • Руководство
  • Секретариат председателя (Департамент)
  • Департамент отбора на государственную службу
  • Департамент прохождения государственной службы
  • Департамент контроля в сфере государственной службы
  • Департамент по аналитической работе и дебюрократизации
  • Департамент по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг
  • Департамент цифровизации
  • Департамент стратегии и международного сотрудничества
  • Департамент по связям с общественностью
  • Юридический департамент
  • Департамент управления персоналом
  • Административный департамент
  • Управление по защите государственных секретов
  • Служба внутреннего аудита
  • Уполномоченный по этике

Кроме того, в Положение об Агентстве по делам государственной службы дополнены новые функции:

  • утверждение положения о координационном совете служб управления персоналом (кадровых служб);
  • утверждение форм уведомлений о начале проверки, продлении сроков или приостановлении (возобновлении) сроков проверки, об изменении состава проверяющих должностных лиц уполномоченного органа или его территориального подразделения, справки о результатах проверки и представления об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки;
  • согласование квалификационных требований контрактного служащего и алгоритма его взаимодействия с государственным органом;
  • мониторинг качества заполнения личных дел государственных служащих в автоматизированной базе данных (информационной системе) по персоналу государственной службы;
  • разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления распределения обязанностей (функциональных направлений деятельности) для заместителей и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы;
  • разработка и утверждение формы распределения обязанностей (функциональных направлений деятельности) для политических государственных служащих центральных государственных органов, к которым законодательством установлены квалификационные требования;
  • проведение анализа распределений обязанностей (функциональных направлений деятельности) между политическими государственными служащими, должностных инструкций административных государственных служащих;
  • утверждение порядка работы в интегрированной информационной системе "Е-қызмет";
  • формирование и внедрение единой кадровой системы (информационной системы) в подведомственных организациях государственных органов, финансируемых за счет государственного бюджета. 

Ранее сообщалось, что президент РК подписал указ, которым внес изменения в Требования к госслужащим.

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