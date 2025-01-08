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Право

В какие сроки будут предоставлять информацию СМИ при ЧС

СМИ, средства массовой информации, сми, масс-медиа, печать, журналист, журналисты, печатники, издания, печатные издания, пресса, корреспондент, корреспонденты, репортер, репортеры, журналистика, средство информации, средства информации, информация, медиа , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 08:35 Фото: unsplash
И.о. министра культуры и информации приказом от 27 декабря 2024 года утвердил Правила предоставления официальных сообщений средствам массовой информации при нарушении условий жизнедеятельности населения на определенной территории, сообщает Zakon.kz.

Правилами предусмотрено, что уполномоченные государственные органы соответствующей отрасли в рамках своей компетенции или местные исполнительные органы при нарушении условий жизнедеятельности населения на определенной территории не позднее 3 часов с момента наступления события предоставляют СМИ официальные сообщения о текущей ситуации.

В документе поясняется, что нарушение условий жизнедеятельности населения — это изменение состояния среды обитания, при котором присутствует негативное воздействие ее факторов на человека.

Официальное сообщение формирует уполномоченное лицо либо подразделение по взаимодействию со СМИ в центральных государственных и местных исполнительных органах. При этом сообщение согласовывается с первым руководителем центрального государственного или местного исполнительного органа, либо лицом, замещающим его.

Официальное сообщение на момент его предоставления содержит максимально исчерпывающие данные касательно нарушения условий жизнедеятельности населения, и принимаемых мер по их устранению.

Предоставляется официальное сообщение о фактах нарушения условий жизнедеятельности населения СМИ через:

  • публикации на официальной онлайн-платформе центрального государственного либо местного исполнительного органа;
  • специальную рассылку официального сообщения на имеющиеся электронные адреса средств массовой информации;
  • проведение брифинга на площадках служб коммуникаций и государственных органов.

Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года.

Мы сообщали, что в Министерстве культуры разработали новые правила работы журналистов на мирных собраниях.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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