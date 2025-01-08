В какие сроки будут предоставлять информацию СМИ при ЧС
Правилами предусмотрено, что уполномоченные государственные органы соответствующей отрасли в рамках своей компетенции или местные исполнительные органы при нарушении условий жизнедеятельности населения на определенной территории не позднее 3 часов с момента наступления события предоставляют СМИ официальные сообщения о текущей ситуации.
В документе поясняется, что нарушение условий жизнедеятельности населения — это изменение состояния среды обитания, при котором присутствует негативное воздействие ее факторов на человека.
Официальное сообщение формирует уполномоченное лицо либо подразделение по взаимодействию со СМИ в центральных государственных и местных исполнительных органах. При этом сообщение согласовывается с первым руководителем центрального государственного или местного исполнительного органа, либо лицом, замещающим его.
Официальное сообщение на момент его предоставления содержит максимально исчерпывающие данные касательно нарушения условий жизнедеятельности населения, и принимаемых мер по их устранению.
Предоставляется официальное сообщение о фактах нарушения условий жизнедеятельности населения СМИ через:
- публикации на официальной онлайн-платформе центрального государственного либо местного исполнительного органа;
- специальную рассылку официального сообщения на имеющиеся электронные адреса средств массовой информации;
- проведение брифинга на площадках служб коммуникаций и государственных органов.
Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года.
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