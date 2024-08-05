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Законодательство РК

Кызылординская область продолжит пользоваться пастбищами Улытауской области до 2050 года

Коневодство, кони, лошадь, лошади, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 10:24 Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 1 августа 2024 года "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений между Кызылординской областью и областью Улытау", сообщает Zakon.kz.

"Согласиться с предложениями Министерства сельского хозяйства РК, акиматов Кызылординской области и области Улытау о продлении срока долгосрочного пользования Кызылординской областью землями общей площадью 2210,9 тыс. га, находящимися на территории Улытауского района области Улытау, до 2050 года", – говорится в документе. 

В частности, в пользование входит:

  • 1 968 445 га пастбищ;
  • 144 га под водой;
  • 559 га под площадями, дорогами и улицами;
  • 24 га под постройками;
  • 241 728 га – прочие.  

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.

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