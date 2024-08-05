Кызылординская область продолжит пользоваться пастбищами Улытауской области до 2050 года

"Согласиться с предложениями Министерства сельского хозяйства РК, акиматов Кызылординской области и области Улытау о продлении срока долгосрочного пользования Кызылординской областью землями общей площадью 2210,9 тыс. га, находящимися на территории Улытауского района области Улытау, до 2050 года", – говорится в документе.