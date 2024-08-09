Требования к поставщикам в рамках госзакупок пересмотрят в Казахстане

Министерство финансов разработало проект поправок в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан во испоплнение поручений президента, данных на расширенном заседании Правительства от 7 февраля 2024 года в части упорядочения требований и критериев, предъявляемых к поставщикам, усиления ответственности поставщиков.

Целью проекта является пересмотр требований к предоставлению подтверждающих документов по опыту работы поставщиков.

Для исключения манипуляций по необоснованному завышению показателей финансовой устойчивости необходимо исключить возможность корректировки сведений при завышении показателя финансовой устойчивости потенциальными поставщиками.

В частности, предусмотрено, что в случаях выявления органами государственных доходов фактов снижения, а также искажения и (или) не отражения показателей финансовой устойчивости, влекущие их завышение, в том числе путем представления потенциальными поставщиками дополнительных форм налоговых отчетностей и (или) отзыва налоговых деклараций, уполномоченный орган:

1) корректирует на веб-портале сведения по таким потенциальным поставщикам согласно фактическим данным органов государственных доходов, за исключением случаев их завышения.

В целях исключения фактов предоставления недостоверного опыта работы предлагается усилить требования к предоставлению подтверждающих документов.

Так, в целях подтверждения достоверности сведений и документов, подтверждающих опыт работы, потенциальный поставщик обращается в соответствующие государственные органы и организации, в порядке, определенном настоящими Правилами. В текущей редакции документа говорится об обращении к должностным и иным физическим и юридическим лицам.

Заявки потенциальных поставщиков о внесении в электронный депозитарий сведений и документов, подтверждающих опыт работы по строительно-монтажным работам за последние десять лет, в том числе за текущий год по объектам, финансируемым за счет внебюджетных средств ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями, рассматриваются с учетом следующих условий:

сведения и документы, подтверждающие опыт работы потенциального поставщика, подтверждаются: органом, осуществляющим функции в области архитектуры и градостроительства; органом, осуществляющим государственный архитектурно-строительный контроль; уполномоченным органом в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество по месту нахождения объекта строительства.



При этом такое подтверждение осуществляется при условии наличия данных сведений и документов в информационных системах вышеуказанных органов.

соответствие документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика требованиям пункта 253 настоящих Правил.

Кроме того, блокировка сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, содержащиеся в электронном депозитарии, в том числе сведений со статусом "Подтверждено" осуществляется ведомством уполномоченного органа в случаях установления:

факта предоставления недостоверной информации по документам, подтверждающим опыт работы потенциального поставщика;

факта дублирований сведений и документов по объекту, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика;

отсутствия сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика в электронном депозитарии.

Для упрощения процедур подтверждения достоверности положительного экспертного заключения комплексной вневедомственной экспертизы предлагается подтверждать их на основе сведений информационных систем государственной экспертной организации либо профессионального объединения аккредитованных экспертных организаций.

Добавлен перечень документов, подтверждающих опыт работы в сфере строительно-монтажных работ. В целях предоставления технической возможности на портале внесения соответствующих документов в Электронный депозитарий предлагается установить соответствующий срок.

Так, проектом предусмотрено, что документом, подтверждающим опыт работы строительно-монтажных работ, являются:

электронная копия акта приемки объекта в эксплуатацию, по форме утвержденной в соответствии с подпунктом 22-2) статьи 20 закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", за исключением объектов текущего, среднего ремонтов, а также объектов принимаемых в эксплуатацию собственником самостоятельно; электронная копия акта выполненных работ, по форме утвержденной в соответствии с подпунктом 23-17) статьи 20 закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности"; электронная копия талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ по форме утвержденной в соответствии с подпунктом 4) статьи 11 закона "О разрешениях и уведомлениях"; электронная копия положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы; электронная копия декларации о соответствии по форме утвержденной в соответствии с подпунктом 22-1) статьи 20 закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" для субподрядчиков. Указывается в случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию.

При этом требования вышеуказанных подпунктов 3) и 4) являются обязательными для внесения потенциальными поставщиками в электронный депозитарий в период с 15 сентября по 31 октября 2024 года и применяются в государственных закупках, опубликованных с 1 ноября 2024 года.

Также в правила планируют добавить перечень документов, подтверждающих опыт работы инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами:

электронную копию акта приемки объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной в соответствии с подпунктом 22-2) статьи 20 Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением объектов текущего, среднего ремонтов, а также объектов принимаемых в эксплуатацию собственном самостоятельно; электронную копию талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ по форме утвержденной в соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона о разрешениях и уведомлениях; электронную копию положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы.

Требование подпунктов 2) и 3) части второй настоящего пункта являются обязательными для внесения потенциальными поставщиками в электронный депозитарий в период с 15 сентября по 31 октября 2024 года и применяются в государственных закупках, опубликованных с 1 ноября 2024 года.

Разработчики утверждают, что принятие поправок не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 августа 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане разработаны новые Правила государственных закупок.