Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Президент утвердил Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года.
- Ряд мер государственной нефинансовой поддержки предпринимателей предусмотрело правительство.
- Правительство продлило до 2050 года срок долгосрочного пользования Кызылординской областью 2210,9 тысячи га земель, находящихся на территории Улытауской области.
- Определен порядок предоставления отсрочки по кредитам солдатам-срочникам.
- Разрешения на деятельность оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов будут выдавать согласно правилам.
- В Казахстане создали экспертный совет по вопросам ведения пациентов с орфанными заболеваниями.
- Министерство науки и высшего образования изменило перечень документов для получения вузами лицензии.
- Новые квоты приема при поступлении в вузы введут в Казахстане с 1 января 2025 года.
- В Правила субсидирования затрат работодателей на строительство жилья в селах внесены изменения.
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