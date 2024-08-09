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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 17:01 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент утвердил Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года.
  • Ряд мер государственной нефинансовой поддержки предпринимателей предусмотрело правительство.
  • Правительство продлило до 2050 года срок долгосрочного пользования Кызылординской областью 2210,9 тысячи га земель, находящихся на территории Улытауской области.
  • Определен порядок предоставления отсрочки по кредитам солдатам-срочникам.
  • Разрешения на деятельность оператора электронной торговой площадки по продаже банковских и микрофинансовых активов будут выдавать согласно правилам.
  • В Казахстане создали экспертный совет по вопросам ведения пациентов с орфанными заболеваниями.
  • Министерство науки и высшего образования изменило перечень документов для получения вузами лицензии.
  • Новые квоты приема при поступлении в вузы введут в Казахстане с 1 января 2025 года.
  • В Правила субсидирования затрат работодателей на строительство жилья в селах внесены изменения.

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