В СКО осужден работник детсада за махинации с посещением

По результатам проверок прокуроров Северо-Казахстанской области в деятельности организации образования начаты досудебные расследования, сообщает Zakon.kz.

Приговором Айыртауского районного суда виновное лицо дошкольной организации осуждено к трем годам шести месяцам ограничения свободы, с возмещением ущерба в бюджет государства в полном объеме.

"В ходе проверки прокуратурой Айыртауского района установлено, что работники одного из детских садов незаконно получали бюджетные средства путем приписки детей, фактически не посещающих дошкольную организацию. Все эти действия совершены на протяжении последних трех лет – с 2021 по 2024 год". Прокуратура Северо-Казахстанской области

Кроме того, начатое прокуратурой Айыртауского района досудебное расследование в отношении работников районного отдела образования продолжается.

В соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Наряду с этим в ходе проверок установлен ряд нарушений в сфере противопожарной безопасности, санитарных норм, доступа детей к запрещенной информации в сети интернет и другие.

"По выявленным нарушениям законности внесен акт надзора, виновные лица привлечены к различным видам ответственности". Прокуратура Северо-Казахстанской области

5 августа 2024 года стало известно, что бухгалтеры алматинской поликлиники за пять лет своровали более 340 млн тенге. Приговор им вынесли в суде №2 Медеуского района.