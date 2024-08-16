Кайрат Сатыбалдыулы попросил прощения у казахстанцев и президента
Фото: Zakon.kz
16 августа 2024 года Кайрат Сатыбалдыулы во время рассмотрения его ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в суде №2 Усть-Каменогорска признал вину и раскаялся, сообщает Zakon.kz.
Осужденный попросил прощения у народа и президента.
"Для любого гражданина интересы государства должны быть превыше всего. У нас в народе есть поговорка: "жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды". Я признаю свои ошибки. По уголовному делу в отношении меня я помогаю органам и возвращаю все незаконные средства. Я считаю, что возвращение активов, незаконно вывезенных из страны, – это возвращение достояния страны. Это одно из важнейших решений, принятых главой государства. Увидев такое, никто больше не будет присваивать богатство народа. Я вижу позитивные изменения, происходящие в нашем государстве за последние годы. Мы все должны работать вместе, сообща. Я полностью поддерживаю политику нашего президента. Весь нелегальный капитал – до копейки должен быть возвращен в страну, должны быть закон и порядок! Прошу прощения у народа, у всех тех, кому я навредил, и у главы государства", – заявил Кайрат Сатыбалдыулы.
Он признал свою вину, полностью раскаялся и отметил, что сотрудничал со следствием.
"Полностью незаконные активы вернуть надо было, это все возвращается и вернулось. Политику президента полностью поддерживаю по возврату активов. Думаю, мой пример будет хорошим примером и для других, чтобы какие-то выводы сделать. Где было неправильные действия, где кого обидел, прошу у всех прощения", – заключил Кайрат Сатыбалдыулы.
Ранее сообщалось, что Кайрату Сатыбалдыулы заменили наказание на ограничение свободы.
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