Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кайрат Сатыбалдыулы попросил прощения у казахстанцев и президента

Кайрат Сатыбалдыулы попросил прощения у казахстанцев и президента, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:07 Фото: Zakon.kz
16 августа 2024 года Кайрат Сатыбалдыулы во время рассмотрения его ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в суде №2 Усть-Каменогорска признал вину и раскаялся, сообщает Zakon.kz.

Осужденный попросил прощения у народа и президента.

"Для любого гражданина интересы государства должны быть превыше всего. У нас в народе есть поговорка: "жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды". Я признаю свои ошибки. По уголовному делу в отношении меня я помогаю органам и возвращаю все незаконные средства. Я считаю, что возвращение активов, незаконно вывезенных из страны, – это возвращение достояния страны. Это одно из важнейших решений, принятых главой государства. Увидев такое, никто больше не будет присваивать богатство народа. Я вижу позитивные изменения, происходящие в нашем государстве за последние годы. Мы все должны работать вместе, сообща. Я полностью поддерживаю политику нашего президента. Весь нелегальный капитал – до копейки должен быть возвращен в страну, должны быть закон и порядок! Прошу прощения у народа, у всех тех, кому я навредил, и у главы государства", – заявил Кайрат Сатыбалдыулы.

Он признал свою вину, полностью раскаялся и отметил, что сотрудничал со следствием.

"Полностью незаконные активы вернуть надо было, это все возвращается и вернулось. Политику президента полностью поддерживаю по возврату активов. Думаю, мой пример будет хорошим примером и для других, чтобы какие-то выводы сделать. Где было неправильные действия, где кого обидел, прошу у всех прощения", – заключил Кайрат Сатыбалдыулы.

Ранее сообщалось, что Кайрату Сатыбалдыулы заменили наказание на ограничение свободы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:07
Дорогостоящие виллы и элитные квартиры: что еще вернет Казахстану Кайрат Сатыбалдыулы
, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 16:07

12 августа 2024 года в Антикоррупционной службе рассказали, какие активы и имущество Кайрата Сатыбалдыулы были возвращены Казахстану.

Читайте также

Маски, инфекции, коронавирус
Минздрав высказался о возвращении масочного режима в Казахстане
Врачи
Минздрав прокомментировал смерть подростка во время операции в Астане
Комфортные школы
Асхат Шахаров: Комфортные школы должны формировать качественную экосистему среднего образования
Динара Халдарова
Усть-Каменогорск Сатыбалдыулы Кайрат 2024 год Приговоры Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
Футбол Название BMW
Европейская пресса придумала прозвище для нового атакующего трио "Реала"
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: