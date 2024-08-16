Кайрат Сатыбалдыулы попросил прощения у казахстанцев и президента

Фото: Zakon.kz

16 августа 2024 года Кайрат Сатыбалдыулы во время рассмотрения его ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в суде №2 Усть-Каменогорска признал вину и раскаялся, сообщает Zakon.kz.

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