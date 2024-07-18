Три комитета образованы при Минюсте

Правительство утвердило постановление от 15 июля 2024 года "О некоторых вопросах Министерства юстиции Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с документом при Министерстве юстиции образованы следующие ведомства:

Комитет по правам интеллектуальной собственности;

Комитет принудительного исполнения;

Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг.

При этом Комитет по правам интеллектуальной собственности определен уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении РГП на ПХВ "Национальный институт интеллектуальной собственности" Министерства юстиции РК.

Ликвидированы следующие государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства юстиции:

Межрайонное управление юстиции города Семей Департамента юстиции области Абай Министерства юстиции Республики Казахстан (МЮ РК).

Урджарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Абай МЮ РК.

Аккольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.

Есильское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.

Целиноградское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.

Бурабайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.

Енбекшиказахское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области МЮ РК.

Карасайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области МЮ РК.

Илийское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области МЮ РК.

Мугалжарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.

Уилское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.

Хромтауское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.

Шалкарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.

Жылыойское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области МЮ РК.

Махамбетское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области МЮ РК.

Курмангазинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области МЮ РК.

Акжаикское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.

Бурлинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции района Бәйтерек Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.

Казталовское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.

Жамбылское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.

Т. Рыскуловское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.

Таласское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.

Шуское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.

Аксуское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Жетісу МЮ РК.

Управление юстиции Панфиловского района Департамента юстиции области Жетісу МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции города Текели Департамента юстиции области Жетісу МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции города Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области МЮ РК.

Управление юстиции Каркаралинского района Департамента юстиции Карагандинской области МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции города Балхаша Департамента юстиции Карагандинской области МЮ РК.

Аулиекольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.

Житикаринское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.

Мендыкаринское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции Беимбета Майлина Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции города Аркалыка Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.

Аральское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области МЮ РК.

Кармакшинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области МЮ РК.

Жанакорганское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции города Жанаозена Департамента юстиции Мангистауской области МЮ РК.

Управление юстиции Бейнеуского района Департамента юстиции Мангистауской области МЮ РК.

Мангистауское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Мангистауской области МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции города Аксу Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.

Актогайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.

Теренкольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции города Экибастуза Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.

Кызылжарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции имени Шал акына Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.

Тайыншинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции имени Габита Мусрепова Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.

Жанааркинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Улытау МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции города Жезказгана Департамента юстиции области Улытау МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции города Кентау Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.

Жетысайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.

Ордабасинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.

Сайрамское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.

Сарыагашское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.

Алтайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК.

Курчумское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК.

Межрайонное управление юстиции города Риддера Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК.

Постановление введено в действие с 15 июля 2024 года.

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