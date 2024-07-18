Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Три комитета образованы при Минюсте

Министерство юстиции Республики Казахстан, МЮ РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 10:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство утвердило постановление от 15 июля 2024 года "О некоторых вопросах Министерства юстиции Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с документом при Министерстве юстиции образованы следующие ведомства:

  • Комитет по правам интеллектуальной собственности;
  • Комитет принудительного исполнения;
  • Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг.

При этом Комитет по правам интеллектуальной собственности определен уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении РГП на ПХВ "Национальный институт интеллектуальной собственности" Министерства юстиции РК.

Ликвидированы следующие государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства юстиции:

  • Межрайонное управление юстиции города Семей Департамента юстиции области Абай Министерства юстиции Республики Казахстан (МЮ РК).
  • Урджарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Абай МЮ РК.
  • Аккольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.
  • Есильское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.
  • Целиноградское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.
  • Бурабайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.
  • Енбекшиказахское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области МЮ РК.
  • Карасайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области МЮ РК.
  • Илийское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области МЮ РК.
  • Мугалжарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.
  • Уилское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.
  • Хромтауское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.
  • Шалкарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.
  • Жылыойское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области МЮ РК.
  • Махамбетское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области МЮ РК.
  • Курмангазинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области МЮ РК.
  • Акжаикское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.
  • Бурлинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции района Бәйтерек Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.
  • Казталовское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.
  • Жамбылское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.
  • Т. Рыскуловское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.
  • Таласское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.
  • Шуское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.
  • Аксуское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Жетісу МЮ РК.
  • Управление юстиции Панфиловского района Департамента юстиции области Жетісу МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции города Текели Департамента юстиции области Жетісу МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции города Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области МЮ РК.
  • Управление юстиции Каркаралинского района Департамента юстиции Карагандинской области МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции города Балхаша Департамента юстиции Карагандинской области МЮ РК.
  • Аулиекольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.
  • Житикаринское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.
  • Мендыкаринское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции Беимбета Майлина Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции города Аркалыка Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.
  • Аральское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области МЮ РК.
  • Кармакшинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области МЮ РК.
  • Жанакорганское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции города Жанаозена Департамента юстиции Мангистауской области МЮ РК.
  • Управление юстиции Бейнеуского района Департамента юстиции Мангистауской области МЮ РК.
  • Мангистауское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Мангистауской области МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции города Аксу Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.
  • Актогайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.
  • Теренкольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции города Экибастуза Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.
  • Кызылжарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции имени Шал акына Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.
  • Тайыншинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции имени Габита Мусрепова Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.
  • Жанааркинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Улытау МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции города Жезказгана Департамента юстиции области Улытау МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции города Кентау Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.
  • Жетысайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.
  • Ордабасинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.
  • Сайрамское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.
  • Сарыагашское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.
  • Алтайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК.
  • Курчумское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК.
  • Межрайонное управление юстиции города Риддера Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК.

Постановление введено в действие с 15 июля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что ряд новых функций добавился у Министерства национальной экономики.

Читайте также

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки
Правила научной этики разработали в Казахстане
Тест, наследственность, биоматериалы ДНК-исследования, ДНК-анализ, биоматериалы
В Казахстане изменили правила профилактики ВИЧ-инфекции
Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалид, инвалидное кресло
В Казахстане утвердили правила назначения внештатных советников министров и акимов по инвалидности
Элина Черногрицкая
Законодательство МЮ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
объявлено штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение почти на всей территории Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: