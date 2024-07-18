Три комитета образованы при Минюсте
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство утвердило постановление от 15 июля 2024 года "О некоторых вопросах Министерства юстиции Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В соответствии с документом при Министерстве юстиции образованы следующие ведомства:
- Комитет по правам интеллектуальной собственности;
- Комитет принудительного исполнения;
- Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг.
При этом Комитет по правам интеллектуальной собственности определен уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении РГП на ПХВ "Национальный институт интеллектуальной собственности" Министерства юстиции РК.
Ликвидированы следующие государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства юстиции:
- Межрайонное управление юстиции города Семей Департамента юстиции области Абай Министерства юстиции Республики Казахстан (МЮ РК).
- Урджарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Абай МЮ РК.
- Аккольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.
- Есильское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.
- Целиноградское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.
- Бурабайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Акмолинской области МЮ РК.
- Енбекшиказахское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области МЮ РК.
- Карасайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области МЮ РК.
- Илийское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Алматинской области МЮ РК.
- Мугалжарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.
- Уилское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.
- Хромтауское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.
- Шалкарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Актюбинской области МЮ РК.
- Жылыойское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области МЮ РК.
- Махамбетское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области МЮ РК.
- Курмангазинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Атырауской области МЮ РК.
- Акжаикское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.
- Бурлинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции района Бәйтерек Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.
- Казталовское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Западно-Казахстанской области МЮ РК.
- Жамбылское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.
- Т. Рыскуловское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.
- Таласское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.
- Шуское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Жамбылской области МЮ РК.
- Аксуское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Жетісу МЮ РК.
- Управление юстиции Панфиловского района Департамента юстиции области Жетісу МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции города Текели Департамента юстиции области Жетісу МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции города Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области МЮ РК.
- Управление юстиции Каркаралинского района Департамента юстиции Карагандинской области МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции города Балхаша Департамента юстиции Карагандинской области МЮ РК.
- Аулиекольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.
- Житикаринское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.
- Мендыкаринское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции Беимбета Майлина Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции города Аркалыка Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК.
- Аральское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области МЮ РК.
- Кармакшинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области МЮ РК.
- Жанакорганское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Кызылординской области МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции города Жанаозена Департамента юстиции Мангистауской области МЮ РК.
- Управление юстиции Бейнеуского района Департамента юстиции Мангистауской области МЮ РК.
- Мангистауское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Мангистауской области МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции города Аксу Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.
- Актогайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.
- Теренкольское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции города Экибастуза Департамента юстиции Павлодарской области МЮ РК.
- Кызылжарское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции имени Шал акына Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.
- Тайыншинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции имени Габита Мусрепова Департамента юстиции Северо-Казахстанской области МЮ РК.
- Жанааркинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции области Улытау МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции города Жезказгана Департамента юстиции области Улытау МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции города Кентау Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.
- Жетысайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.
- Ордабасинское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.
- Сайрамское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.
- Сарыагашское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Туркестанской области МЮ РК.
- Алтайское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК.
- Курчумское межрайонное управление юстиции Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК.
- Межрайонное управление юстиции города Риддера Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК.
Постановление введено в действие с 15 июля 2024 года.
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