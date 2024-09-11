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Законодательство РК

На место осужденного за взятку начальника ДУИС по СКО нашли замену

На место осужденного за взятку начальника ДУИС по СКО нашли замену, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 15:04 Фото: polisia.kz
Назначен новый начальник Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Северо-Казахстанской области. Им стал Мурат Накенов. Об этом 11 сентября 2024 года рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Нового начальника ДУИС по СКО представил зампредседателя Комитета УИС МВД РК Абай Кайырбеков.

"Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан им был назначен полковник юстиции Мурат Сабырович Накенов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на мероприятии присутствовали начальник Департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов, председатель и представители Совета ветеранов, руководители подведомственных учреждений и личный состав ДУИС.

На место осужденного за взятку начальника ДУИС по СКО нашли замену, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 15:04

Фото: polisia.kz

Мурат Накенов родился 14 июля 1974 года в селе Кызылту Акмолинской области. В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет, в 2003 году – Юридический институт Академии МВД РК. Имеет два высших образования по специальностям экономист-организатор производства и юрист.

Свою деятельность в органах внутренних дел начал в 1997 году с должности дежурного помощника начальника отдела Управления уголовно-исполнительной системы УВД СКО. На протяжении всей своей служебной деятельности занимал различные должности: дежурный помощник начальника отдела охраны, заместитель начальника колонии по общим вопросам, воспитательной работе, режиму и охране, начальник учреждений департамента УИС по СКО, заместитель начальника департамента УИС по СКО.

До нового назначения, с ноября 2019 года, занимал должность замначальника ДУИС по Кызылординской области.

С мая 2023 года должность начальника Департамента УИС по СКО занимал Адлет Мустафинов. Но 10 июля 2024 года в Антикоре заявили о его задержании. Позднее в агентстве рассказали, за что задержали Адлета Мустафинова.

Уже 19 августа стало известно, что глава ДУИС по СКО отделался штрафом за полученную взятку. Суд признал Адлета Мустафинова виновным в получении через посредника взятки в размере 1 млн тенге от предпринимателя за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО.

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