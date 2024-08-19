Как решать вопрос об участии заключенного в заседании апелляционной инстанции: мнение Конституционного суда

Конституционный суд не выявил допустимых условий для проверки нормы об участии заключенного в заседании апелляционной инстанции, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец обратился в Конституционный суд с просьбой проверить части 2 и 3 статьи 428 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) на соответствие Конституции.

В данных нормах речь идет о том, что участие осужденного в суде апелляционной инстанции обязательно если:

жалоба или ходатайство прокурора направлены на ухудшение его положения;

при исследовании судом новых доказательств, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

Разбирательство дела в отсутствие подсудимого может быть допущено лишь в случаях:

когда подсудимый, обвиняемый в совершении уголовного проступка либо преступления небольшой и средней тяжести, ходатайствует о рассмотрении дела в его отсутствие;

когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд;

отказа подсудимого, содержащегося под стражей, явиться и присутствовать в судебном заседании.

В остальных случаях данный вопрос оставляется на усмотрение суда.

Казахстанец полагает, что апелляционная инстанция по своему усмотрению может решать вопрос о допуске находящегося в заключении осужденного лица для участия в заседании суда апелляционной инстанции, если жалоба не ухудшает положение осужденного.

Данная норма, по его мнению, нарушает его конституционное право на судебную защиту.

Конституционный суд указал, что участие осужденного в судебном заседания суда апелляционной инстанции является необходимым, если соответствующее обращение (жалоба или ходатайство) направлено на ухудшение его положения либо поставлен вопрос об исследовании судом новых доказательств, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

Осужденному предоставлено право обжалования приговора и по его просьбе предоставляется слово для выступления в обоснование поданной жалобы или принесенного ходатайства прокурора либо возражений на них.

Оспариваемая заявителем норма УПК предписывает суду вынести постановление о рассмотрении дела с участием осужденного, содержащегося под стражей, тогда, когда от него поступило соответствующее ходатайство при рассмотрении жалобы или ходатайства прокурора, направленных на ухудшение его положения. Данные положения УПК имеют позитивный характер, поскольку направлены на недопустимость ущемления конституционных прав человека и гражданина.

В иных случаях вопрос об участии в судебном заседании осужденного, содержащегося под стражей, решается в зависимости от обстоятельств, прямо определенных частями 3 и 5 статьи 428 УПК.