Республиканский центр электронного здравоохранения передали в ведение Минздрава
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Правительство постановлением от 11 февраля 2025 года внесло изменения в свое постановление об определении уполномоченной организации в области цифрового здравоохранения, сообщает Zakon.kz.
Определить республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр электронного здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан уполномоченной организацией в области цифрового здравоохранения", – говорится в документе.
Ранее Республиканский центр электронного здравоохранения находился в ведении Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Постановление введено в действие с 11 февраля 2025 года.
Мы сообщали, что в Казахстане планируют изменить порядок оплаты медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС.
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