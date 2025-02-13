Республиканский центр электронного здравоохранения передали в ведение Минздрава

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Правительство постановлением от 11 февраля 2025 года внесло изменения в свое постановление об определении уполномоченной организации в области цифрового здравоохранения, сообщает Zakon.kz.



Определить республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр электронного здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан уполномоченной организацией в области цифрового здравоохранения", – говорится в документе. Ранее Республиканский центр электронного здравоохранения находился в ведении Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Постановление введено в действие с 11 февраля 2025 года. Мы сообщали, что в Казахстане планируют изменить порядок оплаты медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС.

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