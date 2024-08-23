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Ребенок получил инвалидность после посещения стоматологии в Кызылорде

Ребенок получил инвалидность после посещения стоматологии в Кызылорде, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 09:30 Фото: unsplash
Жительница Кызылорды отсудила у стоматологии более 1,5 млн тенге компенсации за материальный ущерб и моральный вред, нанесенный ее ребенку. Об этом 23 августа 2024 года рассказали в Верховном суде РК, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в релизе суда, женщина в связи с заболеванием зубов ее ребенка обратилась в детскую стоматологию при Центральной городской поликлинике, где дантист провел ребенку лечение и удаление зуба. Но на следующий день после лечения у ребенка опухла челюсть, и, в целом, ухудшилось состояние здоровья.

"Позже ребенок был дважды прооперирован в челюстно-лицевом отделении областной многопрофильной больницы с диагнозом "Острая гнойная одонтогенная флегмона левой нижней челюсти, состояние после экстракции 7.5 зубов". Через полгода из-за того, что у ребенка повторно опухла челюсть и не заживала гнойная рана, им пришлось на платной основе пройти стационарное лечение с оперативным вмешательством уже в Алматы".Пресс-служба Верховного суда РК

По заключению проверки поликлиники, проведенной по жалобе матери Департаментом медицинского и фармацевтического контроля, дантистом поликлиники не были соблюдены клинические протоколы диагностики и лечения в ходе медицинского обслуживания несовершеннолетнего ребенка.

"Удаление зуба ему проводил ассистент стоматолога со средним медицинским образованием без объективного осмотра и рентгенографии челюсти перед лечением, имело место осложнение – воспалительный процесс нижней челюсти".Пресс-служба Верховного суда РК

Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании со стоматологической клиники компенсации за причиненный ей моральный и материальный вред.

"В иске она указала, что из-за допущенной медработником поликлиники халатности и неправильного оказания первичной медпомощи болезнь осложнилась, ребенок почти два года не может спать и по заключению врачей получил инвалидность. Отмечено также о вынужденном проведении трех операций, лечении зубов и получении консультаций врачей на платной основе. Суд взыскал со стоматологической поликлиники более 1,5 млн тенге компенсации за моральный вред и материальный ущерб".Пресс-служба Верховного суда РК

15 августа 2024 года стало известно, что 17 человек заразились инфекциями после помощи стоматологов и хирургов в ЗКО.

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