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Законодательство РК

В Казахстане продлили запрет на вывоз отходов и лома черных металлов железнодорожным транспортом

В РК продлен запрет на вывоз отходов и лома черных металлов, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 10:33 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства утвердил приказ от 19 августа 2024 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов", сообщает Zakon.kz.

Приказом с 22 августа 2024 года вводится полугодовой запрет на вывоз с территории РК железнодорожным видом транспорта отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), а также:

  • бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава: изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов;
  • труб, трубок и профилей полых, из чугунного литья;труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов;
  • труб и трубок прочих, с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов;труб, трубок и профилей полых прочих, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов;
  • частей железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их частей.

Исключение составляют отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали содержащей 8 мас. % или более никеля.

Как поясняют в ведомстве, запрет введен в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности.

Приказ введен в действие с 22 августа 2024 года.

Напомним, ранее вводился полугодовой запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных металлов железнодорожным видом транспорта, утвержденный приказом министра промышленности и строительства РК от 21 февраля 2024 года.

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