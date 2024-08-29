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Пассажирам, снятым с авиарейсов по состоянию здоровья, будут выдавать специальные справки

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, самолет, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 16:22 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила оказания медицинской помощи пассажирам в гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при оказании медицинской помощи, в том числе иностранным авиапассажирам, не допускается использование лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности, использование медицинских изделий, не прошедшим поверку и регистрацию в установленном законодательством порядке, а также лекарственных средств и медицинских изделий, имеющиеся у больного, за исключением случаев, если они назначены медицинским работником.

При использовании лекарственных средств и медицинских изделий, имеющихся у больного и назначенных врачом, делается запись в Бланке оказания медицинской помощи на борту воздушного судна по новой форме, согласно приложению к правилам.

При обращении пассажира за медицинской помощью в медпункт:

  • проводится медицинское обследование пассажира, устанавливается предварительный диагноз и оказывается медицинская помощь;
  • обеспечивается кратковременный отдых пассажиру и наблюдение за ним;
  • при наличии показаний для стационарного лечения больной направляется в лечебное учреждение территориального органа здравоохранения;
  • при наличии противопоказаний для пользования воздушным транспортом больной пассажир отстраняется от полета, ему выдается Справка об отстранении от полета, служащая основанием для возвращения авиационного билета пассажиру (форма справки в приложении 2);
  • диспетчер службы организации перевозок информируется о пассажире, отстраненном от полета;
  • в Журнале обращений больных и регистрации медицинской помощи делается соответствующая запись.

Отстранение пассажира от полета по состоянию здоровья осуществляется дежурным медицинским работников медпункта в случае установления у него медицинского противопоказания для пользования воздушным судном с выдачей Справки об отстранении от полета.

Медицинская консультация пассажиров по вопросам медицинских показаний (противопоказаний) для полета на воздушных судах гражданской авиации проводится по медицинским показаниям (противопоказаниям) к транспортировке пациентов (авиапассажиров) на воздушных судах гражданской авиации согласно приложению 4 к правилам.

Предусматривается, что при возникновении авиационного происшествия на территории аэропорта медицинские работники медпункта участвуют в аварийно-спасательных работах в составе аварийно-спасательных команд.

Для своевременного оказания медицинской помощи и сортировки пострадавших используются карточки идентификации пострадавших по форме согласно приложению 5 к правилам.

Эксплуатант обеспечивает наличие на воздушном судне следующих типов комплектов и дефибриллятора для оказания медицинской помощи:

  • комплект(ы) первой помощи;
  • комплект(ы) медицинских средств;
  • универсальный профилактический комплект;
  • автоматический наружный дефибриллятор.

Количество и типы комплектов бортовых аптечек и дефибриллятора, состав комплектов бортовых аптечек, расположение комплектов бортовых аптечек регламентируется согласно приложению 6 к правилам.

Укомплектование, хранение и утилизация медицинских и иных средств бортовых аптечек регламентируется руководством по укомплектованию, хранению и утилизации медицинских и иных средств бортовых аптечек согласно приложению 7.

Универсальный профилактический комплект используется любым членом экипажа воздушного судна в соответствии с рекомендацией согласно приложению 10.

Как поясняется, изменения вносятся в рамках приведения в соответствие со стандартами и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября.


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