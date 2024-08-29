Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- До конца 2026 года введен мораторий на создание квазигоскомпаний.
- Правительство утвердило Национальный инфраструктурный план до 2029 года.
- Банки и МФО будут проводить биометрическую идентификацию казахстанцев согласно правилам.
- До 300 МРП определен размер субсидии на оснащение рабочего места для лиц с инвалидностью.
- Журналисты будут проходить аккредитацию согласно новым Типовым правилам.
- Минфин продлил сроки пилотного проекта по горизонтальному мониторингу и добавил новых участников – субъектов крупного и среднего предпринимательства.
- Коллекторские агентства обязали урегулировать задолженность физических лиц в соответствии с правилами.
- Правила избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности банковского омбудсмана утвердили в АРРФР РК.
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,25% годовых.
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