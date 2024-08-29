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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 16:43 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • До конца 2026 года введен мораторий на создание квазигоскомпаний.
  • Правительство утвердило Национальный инфраструктурный план до 2029 года.
  • Банки и МФО будут проводить биометрическую идентификацию казахстанцев согласно правилам.
  • До 300 МРП определен размер субсидии на оснащение рабочего места для лиц с инвалидностью.
  • Журналисты будут проходить аккредитацию согласно новым Типовым правилам.
  • Минфин продлил сроки пилотного проекта по горизонтальному мониторингу и добавил новых участников – субъектов крупного и среднего предпринимательства.
  • Коллекторские агентства обязали урегулировать задолженность физических лиц в соответствии с правилами.
  • Правила избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности банковского омбудсмана утвердили в АРРФР РК.
  • Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,25% годовых.
Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан 2024 год
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