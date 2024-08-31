Казахстанца стошнило в столичном аэропорту и его пытались оштрафовать за хулиганство

На жителя Павлодара завели дело об административном правонарушении за то, что ему стало плохо в аэропорту Астаны. В деле разбирался специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, пассажира рейса Атырау – Астана после полета вырвало на привокзальной площади в терминале №2 столичного аэропорта. Инспектор линейного отдела полиции возбудил административное производство за мелкое хулиганство – по ч 1 ст. 434 КоАП РК.

В судебном заседании павлодарец вину в совершении правонарушения не признал. Он пояснил, что сутки ехал в поезде из Астрахани в Атырау, при этом в вагонах было очень жарко. Из Атырау он сразу вылетел в Астану, а после посадки почувствовал себя плохо. Он вышел из аэропорта через крайний выход, понимая, что не может сдерживаться, отошел в сторону и там его вырвало. После мужчина закурил.

Подошедшие сотрудники полиции медицинскую помощь, по его словам, не предложили, а занялись оформлением нарушений. При этом пассажир решил, что его штрафуют только за курение в неположенном месте, с чем он был согласен и штраф оплатил. Но, вернувшись в Павлодар, с удивлением узнал, что его привлекают к ответственности еще и за мелкое хулиганство.

Свою вину павлодарец не признал и сообщил, что ему стало плохо, и он не имел дурных намерений.

"Ч. 1 ст. 434 КоАП РК предусмотрена административная ответственность за мелкое хулиганство, то есть нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Между тем в рассматриваемом случае ни один из квалифицирующих признаком вменяемого пассажиру правонарушения должностным лицом не установлено", – сделал выводы административный суд Павлодара.

Кроме того, не установлены свидетели и не доказано, что пассажир проявил неуважение к людям или намеренно совершил хулиганский поступок.

В связи с этим суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении мужчины.

Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

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