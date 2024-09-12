С 2025 года аккредитационные карты для журналистов будут выдавать в упрощенном порядке
Правилами установлено, что аккредитация журналиста (представителя СМИ) – процедура назначения журналиста и признание его полномочий государственным органом и (или) организацией.
Средства массовой информации аккредитовывают своих журналистов (представителей СМИ) в упрощенном порядке аккредитации посредством единой медиаплатформы.
Журналистам выдаются аккредитационные карты.
Аккредитующая организация размещает на единой медиаплатформе объявление о начале приема заявлений на выдачу аккредитационной карты на казахском и русском языках.
СМИ, изъявившие желание получить аккредитационную карту для своих журналистов при аккредитующей организации, в течение 10 рабочих дней представляют на единой медиаплатформе заявление о выдаче аккредитационной карты. Заявление должно быть подписано главным редактором либо представителем СМИ. К заявлению прилагают:
- копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (требуется для идентификации личности);
- согласие аккредитуемого журналиста на использование персональных данных;
- фотография аккредитуемого журналиста.
Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней со дня окончания приема документов.
В особо важных государственных объектах и стратегических объектах срок рассмотрения составляет десять рабочих дней.
Аккредитующая организация по итогам рассмотрения заявления уведомляет заявителей об одном из следующих решений посредством единой медиаплатформы:
- о выдаче аккредитационной карты;
- об отказе в выдаче аккредитационной карты.
Аккредитационная карта выдается на срок, определяемый аккредитующей организацией.
Правилами определены основания для отказа в выдаче аккредитационной карты:
- не предоставление документов, перечисленных выше;
- наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска СМИ;
- отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ.
Основания лишения (аннулирования) аккредитационной карты определяются в соответствии с Типовыми правилами аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации).
Отказ в выдаче аккредитационной карты может быть обжалован представителем СМИ в порядке, установленном АППК.
Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.
Мы рассказывали, что в Казахстане приняли новые Типовые правила аккредитации журналистов.