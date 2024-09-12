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С 2025 года аккредитационные карты для журналистов будут выдавать в упрощенном порядке

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Министр культуры и информации приказом от 5 сентября 2024 года утвердила Правила выдачи аккредитационной карты, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что аккредитация журналиста (представителя СМИ) – процедура назначения журналиста и признание его полномочий государственным органом и (или) организацией.

Средства массовой информации аккредитовывают своих журналистов (представителей СМИ) в упрощенном порядке аккредитации посредством единой медиаплатформы.

Журналистам выдаются аккредитационные карты.

Аккредитующая организация размещает на единой медиаплатформе объявление о начале приема заявлений на выдачу аккредитационной карты на казахском и русском языках.

СМИ, изъявившие желание получить аккредитационную карту для своих журналистов при аккредитующей организации, в течение 10 рабочих дней представляют на единой медиаплатформе заявление о выдаче аккредитационной карты. Заявление должно быть подписано главным редактором либо представителем СМИ. К заявлению прилагают:

  • копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (требуется для идентификации личности);
  • согласие аккредитуемого журналиста на использование персональных данных;
  • фотография аккредитуемого журналиста.

Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней со дня окончания приема документов.

В особо важных государственных объектах и стратегических объектах срок рассмотрения составляет десять рабочих дней.

Аккредитующая организация по итогам рассмотрения заявления уведомляет заявителей об одном из следующих решений посредством единой медиаплатформы:

  • о выдаче аккредитационной карты;
  • об отказе в выдаче аккредитационной карты.

Аккредитационная карта выдается на срок, определяемый аккредитующей организацией.

Правилами определены основания для отказа в выдаче аккредитационной карты:

  • не предоставление документов, перечисленных выше;
  • наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска СМИ;
  • отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ.

Основания лишения (аннулирования) аккредитационной карты определяются в соответствии с Типовыми правилами аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации).

Отказ в выдаче аккредитационной карты может быть обжалован представителем СМИ в порядке, установленном АППК.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане приняли новые Типовые правила аккредитации журналистов.

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