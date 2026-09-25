#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.89
502.56
5.19
Право

Как будут выдавать ветеринарные паспорта на пасеку: утверждены правила

Пчелы, улей, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 10:50 Фото: pexels
Министр сельского хозяйства приказом от 21 сентября 2026 года утвердил Правила выдачи ветеринарного паспорта пасеки и его форму, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

  • пчелиная семья – сообщество, состоящее из пчелиной матки, пчел, трутней, гнезда с расплодом в активный период и корма;
  • пасека – размещенные в определенном месте ульи с пчелиными семьями;
  • ветеринарный паспорт пасеки – документ установленной формы, в котором указываются владелец пасеки, количество пчелиных семей, сроки и характер проведенных ветеринарных обработок.

Ветеринарный паспорт пасеки выдается на пасеку независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности с целью учета и осуществления лечебно-профилактических мероприятий.

Для получения ветеринарного паспорта пасеки владелец пасеки предоставляет в ветеринарную организацию заявление.

Работник ветеринарной организации в день поступления осуществляет регистрацию заявления и направляет его руководителю ветеринарной организации, которым назначается ответственный специалист.

Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления проверяет его на предмет полноты и соответствия требованиям.

В случае предоставления владельцем пасеки заявления с указанием полных сведений и при отсутствии оснований для отказа, ответственный сотрудник в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов обследует пасеку и по итогам оформляет ветеринарный паспорт пасеки.

Ветеринарный паспорт пасеки регистрируется в ветеринарной организации в журнале регистрации.

При этом указываются следующие сведения:

  • номер ветеринарного паспорта пасеки,
  • кем выдан (указывается должность и фамилия, имя, отчество (при наличии),
  • дата выдачи,
  • фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца пасеки,
  • адрес пасеки,
  • количество пчелиных семей,
  • даты осмотра пасеки,
  • сведения о проведенных ветеринарных обработках (ветеринарно-санитарное состояние пасеки, ее эпизоотическая ситуация и рекомендованные ветеринарные мероприятия),
  • дата аннулирования паспорта.

Номер ветеринарного паспорта пасеки соответствует учетному номеру пасеки, выданному в соответствии с Правилами присвоения учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных.

Приказ вводится в действие с 5 октября.

Мы сообщали, что Республиканскую палату по всем породам пчел создали в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Адресные таблички на домах, адресная табличка, адрес
11:30, Сегодня
Правила адресации недвижимости: что изменилось
ветеринар с щенком на руках
14:26, 26 сентября 2025
Изменились правила выдачи лицензии на занятие ветеринарной деятельностью
Требования к государственным ветеринарным организациям утвердили в Казахстане
10:27, 01 марта 2024
Требования к государственным ветеринарным организациям утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Нет большой разницы&quot;: Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
11:43, Сегодня
"Нет большой разницы": Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
Пятое место в дебюте
11:25, Сегодня
Дебют казахстанской тяжелоатлетки Екатерины Алякиной на Азиаде не принёс ей там медаль
Маурисио Руффи
11:10, Сегодня
"Я расслабился и заплатил за это": Руффи сделал заявление после нокаута от Царукяна
Дмитрий Яковлев
10:52, Сегодня
Пляжники Казахстана не смогли сыграть последний матч на Азиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: