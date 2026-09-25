Как будут выдавать ветеринарные паспорта на пасеку: утверждены правила

Министр сельского хозяйства приказом от 21 сентября 2026 года утвердил Правила выдачи ветеринарного паспорта пасеки и его форму, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

пчелиная семья – сообщество, состоящее из пчелиной матки, пчел, трутней, гнезда с расплодом в активный период и корма;

пасека – размещенные в определенном месте ульи с пчелиными семьями;

ветеринарный паспорт пасеки – документ установленной формы, в котором указываются владелец пасеки, количество пчелиных семей, сроки и характер проведенных ветеринарных обработок.

Ветеринарный паспорт пасеки выдается на пасеку независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности с целью учета и осуществления лечебно-профилактических мероприятий.

Для получения ветеринарного паспорта пасеки владелец пасеки предоставляет в ветеринарную организацию заявление.

Работник ветеринарной организации в день поступления осуществляет регистрацию заявления и направляет его руководителю ветеринарной организации, которым назначается ответственный специалист.

Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления проверяет его на предмет полноты и соответствия требованиям.

В случае предоставления владельцем пасеки заявления с указанием полных сведений и при отсутствии оснований для отказа, ответственный сотрудник в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов обследует пасеку и по итогам оформляет ветеринарный паспорт пасеки.

Ветеринарный паспорт пасеки регистрируется в ветеринарной организации в журнале регистрации.

При этом указываются следующие сведения:

номер ветеринарного паспорта пасеки,

кем выдан (указывается должность и фамилия, имя, отчество (при наличии),

дата выдачи,

фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца пасеки,

адрес пасеки,

количество пчелиных семей,

даты осмотра пасеки,

сведения о проведенных ветеринарных обработках (ветеринарно-санитарное состояние пасеки, ее эпизоотическая ситуация и рекомендованные ветеринарные мероприятия),

дата аннулирования паспорта.

Номер ветеринарного паспорта пасеки соответствует учетному номеру пасеки, выданному в соответствии с Правилами присвоения учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных.

Приказ вводится в действие с 5 октября.

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