Как будут выдавать ветеринарные паспорта на пасеку: утверждены правила
Правилами определены понятия:
- пчелиная семья – сообщество, состоящее из пчелиной матки, пчел, трутней, гнезда с расплодом в активный период и корма;
- пасека – размещенные в определенном месте ульи с пчелиными семьями;
- ветеринарный паспорт пасеки – документ установленной формы, в котором указываются владелец пасеки, количество пчелиных семей, сроки и характер проведенных ветеринарных обработок.
Ветеринарный паспорт пасеки выдается на пасеку независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности с целью учета и осуществления лечебно-профилактических мероприятий.
Для получения ветеринарного паспорта пасеки владелец пасеки предоставляет в ветеринарную организацию заявление.
Работник ветеринарной организации в день поступления осуществляет регистрацию заявления и направляет его руководителю ветеринарной организации, которым назначается ответственный специалист.
Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления проверяет его на предмет полноты и соответствия требованиям.
В случае предоставления владельцем пасеки заявления с указанием полных сведений и при отсутствии оснований для отказа, ответственный сотрудник в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов обследует пасеку и по итогам оформляет ветеринарный паспорт пасеки.
Ветеринарный паспорт пасеки регистрируется в ветеринарной организации в журнале регистрации.
При этом указываются следующие сведения:
- номер ветеринарного паспорта пасеки,
- кем выдан (указывается должность и фамилия, имя, отчество (при наличии),
- дата выдачи,
- фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца пасеки,
- адрес пасеки,
- количество пчелиных семей,
- даты осмотра пасеки,
- сведения о проведенных ветеринарных обработках (ветеринарно-санитарное состояние пасеки, ее эпизоотическая ситуация и рекомендованные ветеринарные мероприятия),
- дата аннулирования паспорта.
Номер ветеринарного паспорта пасеки соответствует учетному номеру пасеки, выданному в соответствии с Правилами присвоения учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных.
Приказ вводится в действие с 5 октября.
Мы сообщали, что Республиканскую палату по всем породам пчел создали в Казахстане.