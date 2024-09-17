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Информационные ресурсы вузов синхронизируют с государственными базами

Студенты, студент, университет, вуз, выпускники, абитуриенты, выпускник, абитуриент, высшее учебное заведение, аудитория, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 10:36 Фото: pexels
Министр науки и высшего образования приказом от 2 сентября 2024 года утвердил Правила организации и функционирования объектов информатизации в области высшего и (или) послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В правилах под объектами информатизации понимаются электронные информационные ресурсы, программное обеспечение, интернет-ресурс и информационно-коммуникационная инфраструктура.

Объекты информатизации в области высшего и послевузовского образования осуществляют организацию потоков данных в информационной среде по пяти направлениям:

  • информационному – обеспечение единого информационного пространства системы образования;
  • административному – информационное обеспечение управленческих решений на всех уровнях управления образованием;
  • оперативному – реализация систем сетевого мониторинга и администрирования, резервного хранения и обработки данных, организация технической связи оперативно-технического персонала;
  • технологическому – ресурсное и кадровое обеспечение, структуризация подсистем в зависимости от текущих требований, формирование единого технологического комплекса и методик, использование инновационных технологий, оптимизация и технологический консалтинг;
  • результативному – оперативный мониторинг и оценка успеваемости обучающихся высших учебных заведений посредством информационной системы, на основании сведений, полученных из систем управлением обучением.

Объект информатизации формируют путем приема и актуализации данных:

  • через интеграцию с государственными и негосударственными объектами информатизации;
  • ОВПО посредством собственных систем управления обучением (Learning management system – LMS (Ленинг менеджмент систем – ЛМС).

Доступ к объектам информатизации предоставляется только зарегистрированным пользователям, имеющим учетную запись. Учетная запись создается на основании заявки/запроса/служебной записки.

Объект информатизации функционирует и интегрируется в существующих сетях и коммуникациях через единый шлюз доступа к Интернету или шлюз "электронного правительства", либо через интеграционный сервис.

Объекты информатизации направлены на автоматизацию государственных услуг, ведение баз данных и информационных систем ОВПО.

Интерфейс объектов информатизации в области высшего и (или) послевузовского образования поддерживает мультиязычность представления информации на казахском и русском языках, и возможность выбора пользователем языка интерфейса.

Функционирование объектов информатизации в области высшего и (или) послевузовского образования способствует:

  • развитию открытой отчетности ОВПО перед гражданами Республики Казахстан;
  • предоставлению государственных услуг;
  • сбору и анализу информации об обучающихся, выпускниках и профессорско-преподавательскому составу (ППС) ОВПО для Министерства науки и высшего образования РК и его структурных подразделений;
  • ведению единого реестра образовательных программ ОВПО;
  • оцифровке архивных данных о документах об образовании.

Данные в объектах информатизации обновляют путем передачи актуальных данных сотрудниками ОВПО по мере возникновения изменений.

Руководитель ОВПО осуществляет контроль актуализации данных путем проверки сведений в объектах информатизации и обеспечивает достоверность передаваемых данных, в том числе исторических сведений о выпускниках прошлых лет.

При внесении и актуализации данных обеспечивается сохранность исторических данных.

В объектах информатизации в области высшего и (или) послевузовского образования содержатся сведения о контингенте обучающихся по формам и языкам обучения, выпускниках и ППС.

Объект информатизации в области высшего и (или) послевузовского образования поддерживает получение данных из собственных систем управления обучением и передачу данных в синхронном режиме, необходимых для наполнения объекта информатизации высшего и послевузовского образования.

ОВПО обеспечивает бесперебойную работу собственных систем управления обучением.

Приказ вводится в действие с 27 сентября 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане определили критерии для получения вузами статуса исследовательского университета.

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