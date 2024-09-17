Информационные ресурсы вузов синхронизируют с государственными базами
В правилах под объектами информатизации понимаются электронные информационные ресурсы, программное обеспечение, интернет-ресурс и информационно-коммуникационная инфраструктура.
Объекты информатизации в области высшего и послевузовского образования осуществляют организацию потоков данных в информационной среде по пяти направлениям:
- информационному – обеспечение единого информационного пространства системы образования;
- административному – информационное обеспечение управленческих решений на всех уровнях управления образованием;
- оперативному – реализация систем сетевого мониторинга и администрирования, резервного хранения и обработки данных, организация технической связи оперативно-технического персонала;
- технологическому – ресурсное и кадровое обеспечение, структуризация подсистем в зависимости от текущих требований, формирование единого технологического комплекса и методик, использование инновационных технологий, оптимизация и технологический консалтинг;
- результативному – оперативный мониторинг и оценка успеваемости обучающихся высших учебных заведений посредством информационной системы, на основании сведений, полученных из систем управлением обучением.
Объект информатизации формируют путем приема и актуализации данных:
- через интеграцию с государственными и негосударственными объектами информатизации;
- ОВПО посредством собственных систем управления обучением (Learning management system – LMS (Ленинг менеджмент систем – ЛМС).
Доступ к объектам информатизации предоставляется только зарегистрированным пользователям, имеющим учетную запись. Учетная запись создается на основании заявки/запроса/служебной записки.
Объект информатизации функционирует и интегрируется в существующих сетях и коммуникациях через единый шлюз доступа к Интернету или шлюз "электронного правительства", либо через интеграционный сервис.
Объекты информатизации направлены на автоматизацию государственных услуг, ведение баз данных и информационных систем ОВПО.
Интерфейс объектов информатизации в области высшего и (или) послевузовского образования поддерживает мультиязычность представления информации на казахском и русском языках, и возможность выбора пользователем языка интерфейса.
Функционирование объектов информатизации в области высшего и (или) послевузовского образования способствует:
- развитию открытой отчетности ОВПО перед гражданами Республики Казахстан;
- предоставлению государственных услуг;
- сбору и анализу информации об обучающихся, выпускниках и профессорско-преподавательскому составу (ППС) ОВПО для Министерства науки и высшего образования РК и его структурных подразделений;
- ведению единого реестра образовательных программ ОВПО;
- оцифровке архивных данных о документах об образовании.
Данные в объектах информатизации обновляют путем передачи актуальных данных сотрудниками ОВПО по мере возникновения изменений.
Руководитель ОВПО осуществляет контроль актуализации данных путем проверки сведений в объектах информатизации и обеспечивает достоверность передаваемых данных, в том числе исторических сведений о выпускниках прошлых лет.
При внесении и актуализации данных обеспечивается сохранность исторических данных.
В объектах информатизации в области высшего и (или) послевузовского образования содержатся сведения о контингенте обучающихся по формам и языкам обучения, выпускниках и ППС.
Объект информатизации в области высшего и (или) послевузовского образования поддерживает получение данных из собственных систем управления обучением и передачу данных в синхронном режиме, необходимых для наполнения объекта информатизации высшего и послевузовского образования.
ОВПО обеспечивает бесперебойную работу собственных систем управления обучением.
Приказ вводится в действие с 27 сентября 2024 года.
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