В Казахстане будут проверять новые здания на соответствие требованиям класса энергоэффективности

Министерство промышленности и строительства разработало Правила постпроектного анализа на соответствие требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам объектом постпроектного анализа является новое здание, строение и сооружение или существующее здание, строение, сооружение, прошедшее изменения (расширение, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный ремонт), проектное потребление энергетических ресурсов которых превышает эквивалентный показатель в пятьсот тонн и выше условного топлива в год.

Постпроектный анализ осуществляется Национальным институтом в течение восемнадцати месяцев после ввода в эксплуатацию соответствующего здания, строения и сооружения.

При этом, если объектом постпроектного анализа выступает здание, вводимое в эксплуатацию поэтапно, постпроектный анализ на каждый пусковой комплекс или очередь осуществляется отдельно.

Постпроектный анализ осуществляется посредством информационной системы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности путем анализа и сопоставления данных, полученных через интеграцию с информационной системой единого государственного кадастра недвижимости, информационной системой государственного градостроительного кадастра, информационными системами государственных органов и иных организаций, автоматизированными системами учета потребления энергетических ресурсов и иных объектов информатизации субъектов естественных монополий.

Постпроектный анализ проводится на соответствие класса энергоэффективности, указанного в акте приемки объекта в эксплуатацию и/или кадастровом паспорте объекта недвижимости согласно информационной системе единого государственного кадастра недвижимости и/или информационной системе государственного градостроительного кадастра, фактическому классу энергоэффективности.

Фактический класс энергоэффективности здания, строения и сооружения определяется автоматически, при помощи информационной системы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности по специальной формуле.

По итогам проведения постпроектного анализа Национальный институт формирует заключение и направляет его заказчику и застройщику заказным письмом с уведомлением о его вручении, или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию направления заключения.

По зданиям и сооружениям, финансируемым за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, заключение направляется заказчику и застройщику через информационную систему для организации проведения строительства по принципу одного окна.

При выявлении по итогам постпроектного анализа несоответствия требованиям класса энергоэффективности здания его застройщик устраняет такие несоответствия в течение срока, определенного гражданским законодательством РК.

Застройщик в течение пяти рабочих дней со дня устранения выявленных несоответствий уведомляет Национальный институт об их устранении с приложением соответствующих подтверждающих документов.

Затем Национальный институт по истечении 12 месяцев после завершения отопительного сезона предшествующего года повторно проводит постпроектный анализ, по итогам которого подтверждает или не подтверждает факт устранения выявленных несоответствий.

В случае выявления несоответствий по результатам повторного постпроектного анализа Национальный институт направляет заказчику, застройщику заключение до окончательного устранения ими таких несоответствий.

Как пояснили в министерстве, введение постпроектного анализа будет распространяться на новое здание, строение и сооружение или существующее здание, строение, сооружение, прошедшее изменения (расширение, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный ремонт), проектное потребление энергетических ресурсов которых превышает эквивалентный показатель в пятьсот тонн и выше условного топлива в год и будет проводиться в течение 18 месяцев после ввода в эксплуатацию соответствующего здания, строения и сооружения.

По итогам построектного анализа заказчику и застройщику будет выдаваться заключение.

Предусматривается, что приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.

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