Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Ряд мер господдержки частного предпринимательства приняло правительство.
- Пилотный проект по внедрению блочного бюджета запустили в Казахстане.
- Утверждены условия, на которых иностранцы могут входить в экипаж судна, плавающего под Государственным флагом РК.
- Как получить разрешение на сбор, переработку и реализацию металлолома: новые правила.
- Получателей государственной адресной социальной помощи бесплатно обеспечат телевизионными приставками.
- Пилотный проект "Цифровой НДС": утверждены правила и сроки проведения.
- Излишки электроэнергии будут покупать у владельцев маломасштабных ВИЭ согласно обновленным правилам.
- В Казахстане будут проводить мониторинг финансового состояния не только должника, но и банкрота.
- Единая платформа госзакупок с 1 января 2025 года будет работать по новым правилам.
- Министерство просвещения установило дополнительные требования к электронным учебникам и учебно-методическим комплексам.
- С начала 2025 года серверы для хранения персональных данных должны находиться в Казахстане.
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