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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 17:00 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Ряд мер господдержки частного предпринимательства приняло правительство.
  • Пилотный проект по внедрению блочного бюджета запустили в Казахстане.
  • Утверждены условия, на которых иностранцы могут входить в экипаж судна, плавающего под Государственным флагом РК.
  • Как получить разрешение на сбор, переработку и реализацию металлолома: новые правила.
  • Получателей государственной адресной социальной помощи бесплатно обеспечат телевизионными приставками.
  • Пилотный проект "Цифровой НДС": утверждены правила и сроки проведения.
  • Излишки электроэнергии будут покупать у владельцев маломасштабных ВИЭ согласно обновленным правилам.
  • В Казахстане будут проводить мониторинг финансового состояния не только должника, но и банкрота.
  • Единая платформа госзакупок с 1 января 2025 года будет работать по новым правилам.
  • Министерство просвещения установило дополнительные требования к электронным учебникам и учебно-методическим комплексам.
  • С начала 2025 года серверы для хранения персональных данных должны находиться в Казахстане.

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