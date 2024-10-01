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Законодательство РК

Как изменится судебная система в Казахстане с 1 октября 2024 года

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 16:41 Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 октября 2024 года вводятся в действие поправки, касающие работы судебной системы, сообщает Zakon.kz.

В частности, конституционный закон от 5 июля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан" предусматривает создание при Высшем cудебном cовете Судебного жюри, которое будет рассматривать дисциплинарные дела в отношении судей.

Судьи назначаются в состав Судебного жюри по рекомендации расширенного пленарного заседания Верховного cуда в соответствии с пунктом 2-1 статьи 22 Конституционного закона, а представители юридической общественности по рекомендации организаций в соответствии с их уставом – Высшим cудебным cоветом.

Высший cудебный cовет вправе мотивированным решением отклонить кандидатуры в состав Судебного жюри.

Председатель Судебного жюри избирается самим составом Судебного жюри из его числа.

Основаниями для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи являются:

  • представление председателя Верховного суда в отношении судьи за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии суда за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
  • решения пленарных заседаний областных судов и Верховного суда о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя или председателя судебной коллегии суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
  • представление по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов;
  • решения комиссий по судейской этике о передаче в Судебное жюри материалов в отношении судьи для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, а также по сведениям, содержащимся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, по итогам проверки которых подтвержден факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике.

С 1 октября также меняются полномочия председателя областного суда.

Поправки предусматривают, что он:

  • обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания областного суда вопроса о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя районного суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также по итогам его обсуждения направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством РК;
  • обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания областного суда вопроса о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении судьи, председателя районного суда или судьи областного суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, а также направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством РК.

Внесены изменения и в работу областных судов.

Так, областной суд на своих пленарных заседаниях:

  • обсуждает вопрос о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя районного суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и по итогам обсуждения выносит соответствующее решение;
  • обсуждает вопрос о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении судьи, председателя районного суда или судьи областного суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел.

В свою очередь председатель Верховного суда:

  • обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания Верховного суда вопроса о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, председателя кассационного суда или председателя судебной коллегии Верховного суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также по итогам его обсуждения направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством РК;
  • обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания Верховного суда вопроса о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении председателя кассационного суда, судьи или председателя судебной коллегии Верховного суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, а также направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством РК. 

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5 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

Из него, в частности, следует, что Верховный суд РК перестанет быть кассационной инстанцией, будут созданы специальные кассационные суды. Штатная численность Верховного суда сократится до 35 судей.

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