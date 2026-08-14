В Казахстане стартует пилотный проект по выдаче разрешений на экспорт и импорт отдельных товаров

Министры торговли, промышленности, цифровизации, финансов, транспорта совместным приказом от 17 июля 2026 года запустили пилотный проект по оказанию госуслуги "Выдача разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров на территории РК", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров на территории Республики Казахстан".

Документом утверждены:

Правила выдачи разрешений на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов товаров на территорию государств-участников Содружества независимых государств (СНГ);

Правила выдачи разрешений на ввоз, на территорию Республики Казахстан отдельных видов товаров для организации проведения азартных игр.

Получение разрешения на вывоз товаров

Вывоз с территории РК на территорию государств-участников СНГ отдельных видов промышленных товаров и отдельных видов телекоммуникационного, компьютерного оборудования, частей и материалов, отдельных видов товаров авиационной промышленности осуществляется при наличии разрешений (разрешительный порядок).

Правилами установлено, что выданные ранее разрешения на вывоз товаров сохраняют свое действие до истечения срока, на который они были выданы, но не позднее 31 декабря 2026 года.

Разрешительный порядок не распространяется на товары, вывозимые с территории РК:

и происходящие с территории РК при наличии оригинала сертификата о происхождении товара (СТ-KZ, СТ-1) или выписки из реестра казахстанских производителей;

и происходящие, и ранее ввезенные в РК с территории государств участников СНГ при наличии сертификата о происхождении товара формы СТ-1 и документов, на основании которых был осуществлен ввоз;

при наличии лицензии, выданной Министерством промышленности и строительства РК в соответствии с Контрольным списком специфических товаров;

физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже;

оригинальные запасные части, узлы и компоненты, исключительно для целей технического обслуживания, ремонта, выполнения гарантийных обязательств и (или) обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, техники, произведенной в РК, при наличии подтверждения Министерства промышленности и строительства РК;

навигационные пломбы, вывозимые национальным оператором, обеспечивающим отслеживание перевозок объектов отслеживания с использованием навигационных пломб.

Разрешение на вывоз отдельных видов промышленных товаров выдает Министерство промышленности и строительства.

Разрешение на вывоз отдельных видов телекоммуникационного, компьютерного оборудования выдает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Разрешение на вывоз отдельных видов товаров авиационной промышленности выдает Министерство транспорта.

Для получения разрешения нужно подать заявление в уполномоченный орган и приложить документы по соответствующим перечням.

Выдача разрешения на вывоз товаров производится через веб-портал "цифрового правительства" в течение 5 рабочих дней.

При поступлении заявления на выдачу разрешения услугодатель:

регистрирует обращение заявителя и направляет его в ответственное структурное подразделение услугодателя в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления;

рассматривает и анализирует представленные заявителем документы на предмет полноты и соответствия установленным требованиям в течение 2 рабочих дней;

подготавливает проект разрешения (или мотивированного отказа в выдаче разрешения), согласовывает и подписывает руководителем услугодателя в течение 2 рабочих дней.

Результат оказания государственной услуги (разрешение либо мотивированный отказ) направляется заявителю через веб-портал "цифрового правительства".

Срок действия разрешения ограничивается календарным годом, в котором выдано разрешение, но не может превышать срок действия настоящего совместного приказа.

Вывоз товаров осуществляется исключительно, через пункты пропуска, указанные в разрешении.

Решение о прекращении действия разрешения оформляется услугодателем выдавшим разрешение в течение пяти рабочих дней в следующих случаях:

по обращению услугополучателя, направленное услугодателю, на бумажном носителе или в форме электронного документа;

внесение изменений в учредительные документы услугополучателя зарегистрированного в качестве юридического лица (изменение организационно-правовой формы, наименования, юридического адреса, адреса места нахождения), или изменение сведений о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, когда и кем выдан) заявителя, являющегося физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя;

выявление недостоверных сведений в документах;

прекращение действия одного или нескольких документов, на основании которых было выдано разрешение;

выявление допущенных при выдаче разрешения нарушений, повлекших выдачу разрешения, которое при соблюдении установленного порядка не могло быть выдано;

наличие судебного решения о прекращении действия разрешения.

В случае прекращения действия разрешения Цифровая система "Е-лицензирование" направляет подписанный шаблон прекращения разрешения во внешний портал Цифровой системы "Е-лицензирование" и Цифровой системы "КЕДЕН", и отображает его в личном кабинете услугополучателя, а также меняется статус разрешения на "прекращено".

Услугополучатели, получившие разрешение на вывоз товаров, в течение 15 календарных дней по истечении срока его действия обязаны предоставлять услугодателю, выдавшему разрешение, информацию об исполнении разрешения на вывоз товаров.

Выдача разрешения на ввоз игровых автоматов

Ввоз игровых автоматов на территорию РК осуществляется на основании разрешений, выдаваемых услугополучателям услугодателем (Министерство туризма и спорта).

Государственная услуга оказывается юридическим лицам, имеющим лицензию на занятие деятельностью казино и зала игровых автоматов.

Для получения разрешений ввоза игровых автоматов на территорию Республики Казахстан нужно подать заявление и приложить документы по перечню.

Разрешение оформляется в электронном виде и отображается в личном кабинете заявителя и в цифровой системе "КЕДЕН".

Выдача разрешения на ввоз игровых автоматов производится через веб-портал "цифрового правительства" в течение 5 рабочих дней.

При поступлении заявления на выдачу разрешения услугодатель:

регистрирует обращение заявителя и направляет его в ответственное структурное подразделение услугодателя в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления;

рассматривает и анализирует представленные заявителем документы на предмет полноты и соответствия установленным требованиям в течение 2 рабочих дней;

подготавливает проект разрешения (или мотивированного отказа в выдаче разрешения), согласовывает и подписывает руководителем услугодателя в течение 2 рабочих дней.

Результат оказания государственной услуги (разрешение либо мотивированный отказ) направляется заявителю через веб-портал "цифрового правительства".

Срок действия разрешения ограничивается календарным годом, в котором выдано разрешение.

Ввоз товаров осуществляется исключительно, через пункты пропуска, указанные в разрешении.

Внесение изменений в выданные разрешения, в том числе изменений технического характера, не допускается.

В случае прекращения действия разрешения цифровая система "Е-лицензирование" направляет подписанный шаблон прекращения разрешения во внешний портал цифровой системы "Е-лицензирование" и цифровой системы "КЕДЕН", и отображает его в личном кабинете услугополучателя, а также меняется статус разрешения на "прекращено".

Услугополучатели, получившие разрешение на ввоз игровых автоматов, в течение 15 календарных дней по истечении срока его действия обязаны предоставлять услугодателю, выдавшему разрешение, информацию об исполнении разрешения на ввоз игровых автоматов.

Приказ вводится в действие с 23 августа.