Парк инновационных технологий определили международным технопарком "Астана Хаб"

Приказом МЦРИАП от 1 октября 2024 года внесены изменения в приказ "Об определении международного технологического парка "Астана Хаб", сообщает Zakon.kz.

"Определить международным технологическим парком "Астана Хаб" автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий", — говорится в документе.

В прежнем приказе от 12 июля 2023 года международным технологическим парком "Астана Хаб" был определен корпоративный фонд "Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub".

Приказ вводится в действие с 20 октября 2024 года.

Астана Хаб – крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии. Здесь создаются условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний.