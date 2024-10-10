Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Парк инновационных технологий определили международным технопарком "Астана Хаб"

Парк инновационных технологий определили технопарком &quot;Астана хаб&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 11:53 Фото: Facebook/Astana_hub
Приказом МЦРИАП от 1 октября 2024 года внесены изменения в приказ "Об определении международного технологического парка "Астана Хаб", сообщает Zakon.kz.

"Определить международным технологическим парком "Астана Хаб" автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий", — говорится в документе.

В прежнем приказе от 12 июля 2023 года международным технологическим парком "Астана Хаб" был определен корпоративный фонд "Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub".

Приказ вводится в действие с 20 октября 2024 года.

Астана Хаб – крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии. Здесь создаются условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний. 

Читайте также

Скот, скотоводство, коровы, быки, телята, сельское хозяйство, крупный рогатый скот
В Казахстане утвердили правила для профилактики и борьбы со злокачественным отеком у животных
Аппарат Правительства РК, Правительство РК
Высшая научно-техническая комиссия создана при правительстве РК
Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
Новые условия предоставления микрокредита на срок до 45 дней утвердили в Казахстане
Лариса Черненко
МЦРИАП Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: