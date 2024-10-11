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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 16:54 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент утвердил персональный состав Совета иностранных инвесторов.
  • Правительство установило границы города Алатау Алматинской области.
  • Органы управления и воинские части гражданской обороны получили право пользоваться вооружением и военной техникой.
  • Банкнотная фабрика Нацбанка будет печатать 133 вида документов со специальной степенью защиты.
  • В Казахстане изменили правила госрегистрации автомобилей – требуется электронный техпаспорт.
  • Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций определили лицензиаром в сфере цифрового майнинга.
  • До конца года введен запрет на ввоз яблок в Казахстан автомобильным транспортом, а также на полгода продлен запрет на вывоз бензина и дизтоплива.
  • Министерство науки утвердило критерии, при соответствии которым университет получит статус "исследовательский".
  • Электронный реестр предпринимателей создан в Казахстане.
  • Казахстанцам напомнят о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари: утверждены эскизы и тексты предупреждений.
  • Правила дактилоскопической и геномной регистрации приняло МВД.
  • В Казахстане изменили требования к поставщикам для участия в госзакупках.
  • Установлены новые условия предоставления микрокредита на срок до 45 дней.
  • Контролировать деятельность ЧСИ будут через информационную систему.
  • С уведомительного на заявительный изменится порядок государственной регистрации субъектов малого бизнеса в 2025 году.
  • Конституционный суд вынес два нормативных постановления – касательно отстранения защитника от уголовного дела в случае конфликта интересов и о конституционности определения территориальной подсудности на уровне закона.

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