Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Президент утвердил персональный состав Совета иностранных инвесторов.
- Правительство установило границы города Алатау Алматинской области.
- Органы управления и воинские части гражданской обороны получили право пользоваться вооружением и военной техникой.
- Банкнотная фабрика Нацбанка будет печатать 133 вида документов со специальной степенью защиты.
- В Казахстане изменили правила госрегистрации автомобилей – требуется электронный техпаспорт.
- Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций определили лицензиаром в сфере цифрового майнинга.
- До конца года введен запрет на ввоз яблок в Казахстан автомобильным транспортом, а также на полгода продлен запрет на вывоз бензина и дизтоплива.
- Министерство науки утвердило критерии, при соответствии которым университет получит статус "исследовательский".
- Электронный реестр предпринимателей создан в Казахстане.
- Казахстанцам напомнят о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари: утверждены эскизы и тексты предупреждений.
- Правила дактилоскопической и геномной регистрации приняло МВД.
- В Казахстане изменили требования к поставщикам для участия в госзакупках.
- Установлены новые условия предоставления микрокредита на срок до 45 дней.
- Контролировать деятельность ЧСИ будут через информационную систему.
- С уведомительного на заявительный изменится порядок государственной регистрации субъектов малого бизнеса в 2025 году.
- Конституционный суд вынес два нормативных постановления – касательно отстранения защитника от уголовного дела в случае конфликта интересов и о конституционности определения территориальной подсудности на уровне закона.
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