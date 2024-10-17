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В аэропорту Алматы ввели новые компенсирующие тарифы на услуги с 1 ноября 2024 года

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 12:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом председателя Комитета гражданской авиации утверждены временные компенсирующие тарифы Международному аэропорту Алматы на регулируемые услуги аэропорта, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК, сообщает Zakon.kz.

Так, АО "Международный аэропорт Алматы" с 1 ноября 2024 года утверждены временные компенсирующие тарифы на регулируемые услуги:

  • по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах республики в некоммерческих целях и по международным направлениям в размере 360,92 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без НДС по регулярным рейсам, 635,62 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без НДС по нерегулярным рейсам;
  • по обеспечению авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах республики в некоммерческих целях и по международным направлениям в размере 138,13 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без НДС по регулярным рейсам, 242,50 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без НДС по нерегулярным рейсам. 

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2024 года и действует по 31 октября 2025 года.

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