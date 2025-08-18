Скорректированы правила установления изъятий из национального режима в госзакупках
Правительство постановлением от 13 августа 2025 года внесло изменения в Правила установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок, сообщает Zakon.kz.
В документе уточняется:
Правительство РК в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки казахстанских товаропроизводителей устанавливает изъятия из национального режима на срок не более двух лет.
Ранее в правилах говорилось об отечественных производителях товаров.
Постановление вводится в действие с 26 августа 2025 года.
Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила госзакупок и ведения реестров по госзакупкам.
