#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Право

Скорректированы правила установления изъятий из национального режима в госзакупках

Государственные закупки, корзина для покупок, женщина за ноутбуком, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 10:50 Фото: freepik
Правительство постановлением от 13 августа 2025 года внесло изменения в Правила установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В документе уточняется:

Правительство РК в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки казахстанских товаропроизводителей устанавливает изъятия из национального режима на срок не более двух лет.

Ранее в правилах говорилось об отечественных производителях товаров.

Постановление вводится в действие с 26 августа 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила госзакупок и ведения реестров по госзакупкам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Правительство РК определило функции делегации по трансграничным водам
Право
11:38, Сегодня
Правительство РК определило функции делегации по трансграничным водам
Казахстан одобрил соглашение с Саудовской Аравией о воздушном сообщении
Право
11:14, Сегодня
Казахстан одобрил соглашение с Саудовской Аравией о воздушном сообщении
Кто вошел в состав цифрового штаба и как он будет работать
Право
10:34, Сегодня
Кто вошел в состав цифрового штаба и как он будет работать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: