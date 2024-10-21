В Казахстане хотят снижать класс водителя в страховке при допущении им грубых нарушений ПДД

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам совершенствования страховой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан с целью совершенствования страховой и актуарной деятельности, включая улучшение системы "бонус-малус" для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельца транспортных средств.

Согласно поправкам самый низкий класс системы "бонус-малус" предлагается установить – М2, тем самым расширяется текущая система "бонус-малус" (от 15 текущих классов до 18).

"Наступление страхового случая, произошедшего по вине страхователя (застрахованного), влечет снижение класса страхователя с учетом требований, установленных пунктами 6, 9, 10, 11, 12 и 13 Правил. При этом самым минимальным классом является класс M2", — говорится в дополнении.

При этом изменение класса на более высокий класс осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:

отсутствие в организации, осуществляющей формирование и ведение базы данных, информации о страховом случае (страховых случаях), произошедшем по вине страхователя (застрахованного) и учтенном в базе данных с момента последнего изменения класса;

наличие информации в базе данных о не менее 270 календарных днях со дня последнего изменения класса, в течение которых гражданско-правовая ответственность страхователя (застрахованного) по договору обязательного страхования была застрахована, вне зависимости от количества заключенных договоров обязательного страхования.

Ьакже добавлено, что для лиц, лишенных права управления транспортными средствами, классы не повышаются в течение срока лишения этого права.

В случае лишения права управления транспортным средством для изменения класса на более высокий класс учитываются дни со дня последнего изменения класса, в течение которых гражданско-правовая ответственность страхователя (застрахованного) по договору обязательного страхования была застрахована, вне зависимости от количества заключенных договоров обязательного страхования до дня лишения права на управление транспортными средствами.

При заключении договора обязательного страхования впервые страхователю (застрахованному) присваивается класс А.

Договор обязательного страхования считается заключенным впервые в случае, если в базе данных отсутствует информация о ранее заключенных страхователем (застрахованным) договорах обязательного страхования.

Также дополнено, что при заключении договора обязательного страхования с владельцами авто, временно въехавших (ввезенных) на территорию республики, присваивается класс 13.

Наступление страхового случая, произошедшего по вине страхователя (застрахованного), повлекшего гибель или установление инвалидности потерпевшему, влечет снижение класса страхователя (застрахованного) на самый минимальный класс – М2.

При этом предлагается учитывать тяжесть причиненного вреда при ДТП, а не только частоту ДТП как в текущей системе "бонус-малус". Тяжесть причиненного вреда также описывает характер вождения. При ДТП с меньшим ущербом, например, небольшая царапина и т.д. предлагается снижение класса по системе "бонус-малус" осуществлять на один класс меньше, чем для ДТП с большим ущербом.

Вместе с тем предлагается учитывать нарушения правил дорожного движения, влекущие ответственность водителей по КоАП, при применении коэффициентов "бонус-малус".

Так, говорится, что при наступлении страхового случая, произошедшего по вине страхователя, и одновременном наличии у застрахованного в совокупности три и более нарушений следующих правил дорожного движения, по которым застрахованному присваивается класс на 1 класс меньше:

превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 до 60 километров в час;

превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 60 и более километров в час;

превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 километров в час или от 40 и более километров в час, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания;

превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 60 и более километров в час, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания;

выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 596 Кодекса;

проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 607 Кодекса, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 599 Кодекса;

проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, совершенный повторно в течение года после наложения административного взыскания;

невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении;

невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания;

нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения;

нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания;

управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;

управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства.

Для применения указанных положений учитываются постановления по делу об административном правонарушении или предписания о необходимости уплаты штрафа, вступившие в законную силу в срок, в течение которого гражданско-правовая ответственность страхователя по договору обязательного страхования была застрахована, со дня предыдущего изменения класса, вне зависимости от количества заключенных договоров обязательного страхования.

Как поясняется, грубые нарушения правил дорожного движения характеризуют водителя как склонного к опасной езде. Риск совершения ДТП такими водителями выше. Поправка направлена на стимулирование водителей к безопасной езде.

Также добавлено, что при наступлении страхового случая по вине страхователя, и одновременном наличии у страхователя нарушения одного из следующих правил дорожного движения, по которому предусмотрена ответственность, страхователю присваивается самый минимальный класс – М2:



управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения;

управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества;

управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, совершенное повторно в течение года после истечения срока административного взыскания;

тоже самое, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания;

нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.

Также говорится, что допускается применение страховщиком более низкого коэффициента в отношении страхователя, физического лица, находящегося в 13-классе непрерывно более 5 лет. При этом применяемый страховщиком коэффициент не может быть равен нулю.



Порядок применения коэффициентов иных, чем предусмотренных приложением к Правилам, утверждается советом директоров страховщика.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 ноября.