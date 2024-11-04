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Законодательство РК

В Казахстане изменили правила нанесения государственных опознавательных знаков на воздушные суда

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 16:22 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 28 октября 2024 года внесены изменения в Правила нанесения государственных, регистрационных опознавательных и дополнительных знаков на гражданские и экспериментальные воздушные суда, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что на все воздушные суда, зарегистрированные в государственном реестре гражданских воздушных судов РК, наносятся опознавательные знаки, включающие:

  • государственный опознавательный знак РК в виде двух заглавных букв латинского алфавита — UP, присвоенный Международной организацией гражданской авиации (ИКАО);
  • регистрационный опознавательный знак воздушного судна, состоящий из комбинации заглавных букв латинского алфавита и арабских цифр без орнамента.

При этом оговаривается, что в регистрационном опознавательном знаке не применяются комбинации букв, которые принимаются за пятибуквенные комбинации международного кода сигналов, начинающиеся с буквы Q трехбуквенные комбинации, используемые в Q-коде, а также комбинации, которые принимаются за сигнал бедствия SOS, или аналогичные экстренные сигналы.

Также указывается, что одновременное нанесение государственных знаков других государств не допускается.

Вместе с тем на гражданских воздушных судах, а также на беспилотных воздушных судах наносится изображение Государственного Флага РК размерами, соответствующими размерам государственных и регистрационных опознавательных знаков, на носовой части фюзеляжа с обеих сторон.

При нанесении изображения Государственного Флага на воздушное судно соблюдается изображение и размещение элементов символики в соответствии с изображением утвержденным Конституционным законом РК "О государственных символах Республики Казахстан".

Приказ вводится в действие с 12 ноября 2024 года.

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