Выдача лицензии на деятельность по распространению теле-, радиоканалов: внесены изменения

Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 1 июля 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг в области информации, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания государственной услуги "Выдача лицензии для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов" уточняется, что уполномоченный орган направляет информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Правила оператору "цифрового правительства", услугодателю и в Единый контакт-центр в течение трех рабочих дней со дня государственной регистрации в органах юстиции.

Для получения государственной услуги физические и юридические лица, осуществляющие деятельность предоставления услуг в области масс-медиа на территории РК, направляют услугодателю через веб-портал "цифрового правительства" egov.kz, elicense.kz, заявление по форме, а также документы указанные в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению. При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет содержание заявления и полноту представленных документов, а также предоставленную квитанцию на правильность заполнения реквизитов.

Введено в действие с 12 июля 2026 года:

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, документ, подтверждающий оплату, услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

При представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в указанные сроки готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя или его заместителей уполномоченного органа и направляет заявителю в личный кабинет портала.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугополучателя уведомляют о предварительном решении об отказе в оказании госуслуги. Услугополучатель предоставляет или высказывает возражение к предварительному решению об отказе в оказании государственной услуги в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления.

Услугодатель уведомляет услугополучателя о заслушивании не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.

По результатам рассмотрения возражения в случае поступления от услугополучателя услугодатель выдает лицензию для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Протокол заслушивания оформляется в соответствии со статьей 74 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, в случае устного выражения услугополучателем своего возражения услугодатель ведет протокол заслушивания в устной форме.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Приказ вводится в действие с 20 июля 2026 года, за исключением ряда абзацев.