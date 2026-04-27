Лесные хозяйства Казахстана получили во владение участки государственного лесного фонда

Принято постановление правительства Казахстана от 22 апреля 2026 года о предоставлении участков государственного лесного фонда на праве лесовладения, сообщает Zakon.kz.

Так, предоставлены на праве лесовладения для охраны, защиты государственного лесного фонда, воспроизводства лесов и лесоразведения, организации комплексного пользования государственным лесным фондом:

КГУ "Шелекское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" участки государственного лесного фонда площадью 12 946 гектаров ;

; КГУ "Байганинское учреждение по охране лесов и животного мира" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области" участки государственного лесного фонда площадью 30 000 гектаров ;

; КГУ "Оркашское учреждение по охране лесов и животного мира" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области" участки государственного лесного фонда площадью 56 895 гектаров ;

; КГУ "Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области" участки государственного лесного фонда площадью 16 685 гектаров ;

; КГУ "Уланбельское учреждение по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области" участки государственного лесного фонда площадью 368 086 гектаров ;

; КГУ "Лесное хозяйство Үлкен Нарын" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области" участки государственного лесного фонда площадью 87 780 гектаров ;

; КГУ "Жасыл белдеу" Управления развития комфортной городской среды города Шымкента" участки государственного лесного фонда площадью 3578,57 гектара.

Акимам Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и города Шымкента совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК предписано принять соответствующие меры.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.