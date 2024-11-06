Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие документы должны вести педагоги школ и колледжей: обновлены правила

Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка, компьютер учителя, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 12:45 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 29 октября 2024 года внес изменения в Перечень документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего и специального образования, сообщает Zakon.kz

В частности, перечень изложен в новой редадакции.

Так, говорится, что педагоги всех учебных предметов ежедневно согласно расписанию ведут:

  • классный журнал для 1-4 классов, классный журнал для 5-11 (12) классов, журнал факультативных занятий, надомного обучения (бумажный или электронный формат);
  • краткосрочный (поурочный) план (в бумажном или электронном формате word или pdf;

один раз до начала учебного года разрабатывают:

  • среднесрочный (календарно-тематический) план по предметам (в бумажном или электронном формате word или pdf;
  • план наставничества (в бумажном или электронном формате word или pdf;

по итогам четверти проводят:

  • анализ по итогам проведения суммативного оценивания за раздел и суммативного оценивания за четверть, который формируется автоматически из автоматизированной информационной системы (в бумажном или электронном формате word или pdf;
  • один раз по итогам учебного года:
  • ведут протокол экзамена за курс обучения на уровне основного среднего, общего среднего образования (в бумажном или электронном формате word или pdf.

В свою очередь руководитель (директор) один раз до начала учебного года:

  • утверждает план воспитательной работы, план развития школы, план учебно-воспитательной работы, план внутришкольного контроля, рабочие учебные планы (в бумажном или электронном формате word или pdf.

Также указывается, что план наставничества заполняет педагог, получающий доплату за наставничество в соответствии с Правилами организации наставничества и требований к педагогам.

Протоколы родительского собрания, педагогического и научно-методического советов ведутся в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

Протокол итоговой аттестации ведется в соответствии с формой приложения 3.

В формах документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего и специального образования:

  • форма "План воспитательной работы (для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования)" изложена в новой редакции.

В Перечне документов, обязательных для ведения педагогами организаций технического и профессионального, послесреднего образования уточняется, что протоколы заседаний педагогического и методического советов (в бумажном или электронном формате) ведутся в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

Периодичность проведения заседаний педагогического совета определена Типовыми правилами организации работы педагогического совета организации технического и профессионального, послесреднего образования.

Периодичность проведения заседаний методического совета определена Типовыми правилами деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядка его избрания.

Форма "Рабочая учебная программа по дисциплине/модулю /производственному обучению и профессиональной практике" также изложена в новой редакции согласно приложению 4.

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2024 года.

Читайте также

Школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель
Минпросвещения внесло изменения в правила промежуточной аттестации учащихся школ
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
Комиссия по координации работы блочного бюджета создана в Казахстане
Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана
Мажилис одобрил законопроект по вопросам образования и защиты прав ребенка
Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Образование Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: