Какие документы должны вести педагоги школ и колледжей: обновлены правила

Министр просвещения приказом от 29 октября 2024 года внес изменения в Перечень документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего и специального образования, сообщает Zakon.kz

В частности, перечень изложен в новой редадакции.

Так, говорится, что педагоги всех учебных предметов ежедневно согласно расписанию ведут:

классный журнал для 1-4 классов, классный журнал для 5-11 (12) классов, журнал факультативных занятий, надомного обучения (бумажный или электронный формат);

краткосрочный (поурочный) план (в бумажном или электронном формате word или pdf;

один раз до начала учебного года разрабатывают:

среднесрочный (календарно-тематический) план по предметам (в бумажном или электронном формате word или pdf;

план наставничества (в бумажном или электронном формате word или pdf;

по итогам четверти проводят:

анализ по итогам проведения суммативного оценивания за раздел и суммативного оценивания за четверть, который формируется автоматически из автоматизированной информационной системы (в бумажном или электронном формате word или pdf;

один раз по итогам учебного года:

ведут протокол экзамена за курс обучения на уровне основного среднего, общего среднего образования (в бумажном или электронном формате word или pdf.

В свою очередь руководитель (директор) один раз до начала учебного года:

утверждает план воспитательной работы, план развития школы, план учебно-воспитательной работы, план внутришкольного контроля, рабочие учебные планы (в бумажном или электронном формате word или pdf.

Также указывается, что план наставничества заполняет педагог, получающий доплату за наставничество в соответствии с Правилами организации наставничества и требований к педагогам.

Протоколы родительского собрания, педагогического и научно-методического советов ведутся в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

Протокол итоговой аттестации ведется в соответствии с формой приложения 3.

В формах документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего и специального образования:

форма "План воспитательной работы (для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования)" изложена в новой редакции.

В Перечне документов, обязательных для ведения педагогами организаций технического и профессионального, послесреднего образования уточняется, что протоколы заседаний педагогического и методического советов (в бумажном или электронном формате) ведутся в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

Периодичность проведения заседаний педагогического совета определена Типовыми правилами организации работы педагогического совета организации технического и профессионального, послесреднего образования.

Периодичность проведения заседаний методического совета определена Типовыми правилами деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядка его избрания.

Форма "Рабочая учебная программа по дисциплине/модулю /производственному обучению и профессиональной практике" также изложена в новой редакции согласно приложению 4.

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2024 года.