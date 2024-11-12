Изменились правила ведения Книги Славы РК

Постановлением правительства от 7 ноября 2024 года внесены изменения в Книгу Славы Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, ответственным за ведение и хранение Книги Славы определено ГРКП "Национальный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.

В Правилах ведения и хранения Книги Славы некоторые пункты изложены в новой редакции.

Так, говорится, что ведение Книги Славы заключается во внесении в Книгу Славы записей о награждении граждан, удостоенных знаков высшей степени отличия, ордена "Отан" либо ордена "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев". Запись ведется на государственном языке.

Информация о гражданах, удостоенных знаков высшей степени отличия, ордена "Отан" либо ордена "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев", в течение 30 рабочих дней после принятия Указа Президента РК о присвоении вышеуказанных государственных наград направляется Администрацией Президента РК (по согласованию) в Министерство культуры и информации РК.

Вместе с тем Национальный музей РК вносит записи о награжденных гражданах, содержащие информацию о наградах в Книгу Славы до 1 мая последующего года.

Постановление вводится в действие с 22 ноября 2024 года.