Изменились правила ведения Книги Славы РК
В частности, ответственным за ведение и хранение Книги Славы определено ГРКП "Национальный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.
В Правилах ведения и хранения Книги Славы некоторые пункты изложены в новой редакции.
Так, говорится, что ведение Книги Славы заключается во внесении в Книгу Славы записей о награждении граждан, удостоенных знаков высшей степени отличия, ордена "Отан" либо ордена "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев". Запись ведется на государственном языке.
Информация о гражданах, удостоенных знаков высшей степени отличия, ордена "Отан" либо ордена "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев", в течение 30 рабочих дней после принятия Указа Президента РК о присвоении вышеуказанных государственных наград направляется Администрацией Президента РК (по согласованию) в Министерство культуры и информации РК.
Вместе с тем Национальный музей РК вносит записи о награжденных гражданах, содержащие информацию о наградах в Книгу Славы до 1 мая последующего года.
Постановление вводится в действие с 22 ноября 2024 года.