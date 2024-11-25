Изменены критерии отнесения объектов к стратегическим, уязвимым в террористическом отношении

Постановлением правительства от 7 ноября 2024 года внесены изменения в Правила и критерии отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении, сообщает Zakon.kz.

В чатности, в новой редакции изложен один пункт.

Так, говорится, что к стратегическим объектам, объектам отраслей экономики, имеющим стратегическое значение, уязвимым в террористическом отношении, относятся объекты, соответствующие следующим критериям:

объекты жизнеобеспечения:

газораспределительные станции, обеспечивающие товарным газом организации, осуществляющие производство тепловой энергии и удовлетворяющие критериям настоящего подпункта;

энергопроизводящие организации, осуществляющие производство электрической (свыше 50 МВт) или тепловой энергии, котельные, осуществляющие производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (свыше 100 Гкал) (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, ГТЭС, ТЭС и котельные, за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), подстанции системного оператора 220 кВ и выше ;

; объекты питьевого водоснабжения — водозаборные сооружения, обеспечивающие подачу питьевой воды водопотребителям в количестве более 5000 человек.

Кроме того, к стратегическим объектам, объектам отраслей экономики уязвимым в террористическом отношении, относятся:

воинские части и учреждения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований;

объекты подведомственной организации системы государственного материального резерва;

объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожные вокзалы, относящиеся к классам "Внеклассный", "1", "2" и "3" класса, морские порты, оказывающие услуги судам, совершающим международные рейсы, аэропорты (аэродромы), объекты поставщиков аэронавигационного обслуживания;

объекты водного хозяйства (гидротехнические сооружения — гидроузлы, шлюзы, плотины, водозаборные сооружения, используемые для управления водными ресурсами), разрушение (нарушение деятельности) которых может привести к чрезвычайным ситуациям глобального, регионального или местного масштаба;

объекты, на которых осуществляются переработка нефти или газа, хранение нефти и (или) газа в емкостях, добыча и переработка урана; объекты, осуществляющие деятельность в сфере химической промышленности;

объекты оборонной промышленности;

объекты связи, телекоммуникации, телерадиовещания (технические центры Дирекции национального спутникового телерадиовещания, радиотелевизионные станции, расположенные в областных центрах и городах республиканского значения);

объекты наземной космической инфраструктуры;

организации металлургической промышленности, относящиеся к системообразующим;

объекты использования атомной энергии.

Постановление вводится в действие с 3 декабря 2024 года.