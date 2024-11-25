Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Изменены критерии отнесения объектов к стратегическим, уязвимым в террористическом отношении

Алматинская ТЭЦ-2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 09:34 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 7 ноября 2024 года внесены изменения в Правила и критерии отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении, сообщает Zakon.kz.

В чатности, в новой редакции изложен один пункт.

Так, говорится, что к стратегическим объектам, объектам отраслей экономики, имеющим стратегическое значение, уязвимым в террористическом отношении, относятся объекты, соответствующие следующим критериям:

объекты жизнеобеспечения:

  • газораспределительные станции, обеспечивающие товарным газом организации, осуществляющие производство тепловой энергии и удовлетворяющие критериям настоящего подпункта;
  • энергопроизводящие организации, осуществляющие производство электрической (свыше 50 МВт) или тепловой энергии, котельные, осуществляющие производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (свыше 100 Гкал) (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, ГТЭС, ТЭС и котельные, за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), подстанции системного оператора 220 кВ и выше;
  • объекты питьевого водоснабжения — водозаборные сооружения, обеспечивающие подачу питьевой воды водопотребителям в количестве более 5000 человек.

Кроме того, к стратегическим объектам, объектам отраслей экономики уязвимым в террористическом отношении, относятся:

  • воинские части и учреждения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований;
  • объекты подведомственной организации системы государственного материального резерва;
  • объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожные вокзалы, относящиеся к классам "Внеклассный", "1", "2" и "3" класса, морские порты, оказывающие услуги судам, совершающим международные рейсы, аэропорты (аэродромы), объекты поставщиков аэронавигационного обслуживания;
  • объекты водного хозяйства (гидротехнические сооружения — гидроузлы, шлюзы, плотины, водозаборные сооружения, используемые для управления водными ресурсами), разрушение (нарушение деятельности) которых может привести к чрезвычайным ситуациям глобального, регионального или местного масштаба;
  • объекты, на которых осуществляются переработка нефти или газа, хранение нефти и (или) газа в емкостях, добыча и переработка урана; объекты, осуществляющие деятельность в сфере химической промышленности;
  • объекты оборонной промышленности;
  • объекты связи, телекоммуникации, телерадиовещания (технические центры Дирекции национального спутникового телерадиовещания, радиотелевизионные станции, расположенные в областных центрах и городах республиканского значения);
  • объекты наземной космической инфраструктуры;
  • организации металлургической промышленности, относящиеся к системообразующим;
  • объекты использования атомной энергии. 

Постановление вводится в действие с 3 декабря 2024 года.

Читайте также

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Более 900 офицеров запаса призовут на службу в армии в 2025 году
Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие
Правительство расширило функции министерства промышленности и строительства
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку
Токаев подписал поправки по вопросам реформирования жилищной политики
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
гороскоп, астрономия,
Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые станут успешнее до конца 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: