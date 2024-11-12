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Гибридные группы энергопроизводящих организаций создают в Казахстане

Солнечные батареи, панели, электроэнергия, солнечные электростанции, электричество, электроэнергетика, альтернативные источники энергии , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 10:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И. о. министра энергетики приказом от 5 ноября 2024 года утвердил Правила формирования перечня гибридных групп, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены следующие термины:

  • гибридная группа – группа субъектов оптового рынка электрической энергии с совокупной долей использования возобновляемых источников энергии при производстве электрической энергии не менее 25%, находящихся в одном энергоузле и включенных в перечень гибридных групп;
  • администратор гибридной группы – юридическое лицо, входящее в гибридную группу, осуществляющее покупку электрической энергии у энергопроизводящих организаций, входящих в гибридную группу, с целью ее последующей продажи потребителям внутри данной гибридной группы или на балансирующем рынке электрической энергии, а также являющееся провайдером баланса для энергопроизводящих организаций и потребителей электрической энергии, входящих в гибридную группу;
  • потребитель гибридной группы – потребитель, являющийся субъектом оптового рынка электрической энергии и включенный в перечень гибридных групп;
  • уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики.

Юридическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более 25% голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) энергопроизводящих организаций, совокупно использующих возобновляемые источники энергии и генерирующие установки с маневренным режимом генерации, объекты которых введены в эксплуатацию не ранее 1 июля 2024 года и подключены к национальным или региональным электрическим сетям в одной точке подключения, потребителей гибридной группы и администратора гибридной группы (заявитель), подает заявление на включение гибридной группы в перечень гибридных групп.

Какие документы требуются для включения в перечень:

  • заявление;
  • учредительные документы заявителя, представляющего интересы гибридной группы;
  • устав юридического лица, выписка из торгового реестра для иностранного юридического лица либо другой документ, подтверждающий, что в состав гибридной группы входят юридические лица, более 25% голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) каждого из которых прямо или косвенно принадлежат одному и тому же лицу;
  • доверенность или договор, подтверждающий право заявителя представлять интересы администратора гибридной группы, потребителей и энергопроизводящих организаций.

Заявление содержит:

  • наименование, юридический адрес администратора гибридной группы;
  • перечень энергопроизводящих организаций (с указанием наименования, юридического адреса), за счет которых будут обеспечиваться электрической мощностью потребители, входящие с ними в одну гибридную группу;
  • перечень потребителей (с указанием наименования, юридического адреса), которые будут обеспечиваться мощностью за счет энергопроизводящих организаций, входящих с ними в одну гибридную группу.

Уполномоченный орган рассматривает заявление с приложенными документами в течение 10 рабочих дней.

При соответствии заявления требованиям уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после окончания сроков его рассмотрения направляет заявителю уведомление о положительном результате рассмотрения заявления и включении соответствующей гибридной группы в Перечень с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было направлено уведомление.

По каждой гибридной группе в Перечень включается информация об администраторе, энергопроизводящих организациях и потребителях соответствующей гибридной группы.

Внесение изменений и (или) дополнений в части включенной в Перечень гибридной группы осуществляется на основании заявления соответствующей гибридной группы.

Заявление соответствующей гибридной группы подается один раз в год.

Изменения и дополнения в Перечень вносятся с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было направлено уведомление о внесении таких изменений.

Перечень с учетом внесенных в него изменений и дополнений размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Приказ введен в действие с 12 ноября 2024 года.

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