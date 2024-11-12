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Поселок Жезказган упраздняют в Казахстане

Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 10:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлено совместное постановление акимата Улытауской области и решение областного маслихата "Об упразднении поселка Жезказган города Сатпаева", сообщает Zakon.kz.

"Упразднить поселок Жезказган с последующим исключением его из учетных данных, включив его территорию в административно-территориальное подчинение города Сатпаева области Улытау", – говорится в документе. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области упразднили несколько сел.

В 2023 году в Институте экономических исследований заявили, что в Казахстане более 500 населенных пунктов с низким потенциалом развития, где проживают меньше 50 человек, их могут упразднить.

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