В Улытауской области упраздняют поселок
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлено совместное постановление акимата Улытауской области Ұлытау и решение областного маслихата "Об упразднении поселка Жезказган города Сатпаева", сообщает Zakon.kz.
"Упразднить поселок Жезказган с последующим исключением его из учетных данных, включив его территорию в административно-территориальное подчинение города Сатпаева области Улытау", – говорится в документе.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.
Ранее сообщалось, что в Кызылординской области упразднили несколько сел.
В 2023 году в Институте экономических исследований заявили, что в Казахстане более 500 населенных пунктов с низким потенциалом развития, где проживают меньше 50 человек, их могут упразднить.
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