В Улытауской области упраздняют поселок

Подготовлено совместное постановление акимата Улытауской области Ұлытау и решение областного маслихата "Об упразднении поселка Жезказган города Сатпаева", сообщает Zakon.kz.

"Упразднить поселок Жезказган с последующим исключением его из учетных данных, включив его территорию в административно-территориальное подчинение города Сатпаева области Улытау", – говорится в документе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области упразднили несколько сел.

В 2023 году в Институте экономических исследований заявили, что в Казахстане более 500 населенных пунктов с низким потенциалом развития, где проживают меньше 50 человек, их могут упразднить.