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Законодательство РК

Казахстан вводит запрет на вывоз стальных заготовок

Люди на производстве, завод, промышленность, работники , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 08:56 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства утвердил приказ от 11 ноября 2024 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок", собщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта железа и нелегированной стали в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203), полуфабрикаты из железа или нелегированной стали.

В ведомстве пояснили, что запрет устанавливается с целью стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью.

Приказ вводится в действие с 1 декабря 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане еще на полгода продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.

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