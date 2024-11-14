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Законодательство РК

Инновационные проекты будут внедрять в экспериментальном режиме: утверждены правила

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 09:28 Фото: freepik
Правительство постановлением от 8 ноября 2024 года утвердило Правила инициирования экспериментальных режимов для апробирования инновационных проектов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок инициирования экспериментальных режимов для апробирования инновационных проектов, за исключением экспериментальных режимов для апробирования инновационных проектов в финансовой сфере деятельности, связанных с концентрацией финансовых ресурсов и (или) платежными услугами, которые вводятся в рамках особого режима регулирования в соответствии с законами "О Национальном Банке Республики Казахстан" и "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

Экспериментальный режим для апробирования инновационных проектов могут инициировать представители инновационной системы, бизнеса, научной или научно-технической деятельности и другие физические и юридические лица (инициатор).

Экспериментальный режим не должен превышать трех лет и вводится в отношении определенного круга лиц, выразивших согласие на участие в экспериментальном режиме, за исключением лиц, признанных недееспособными по решению суда, и несовершеннолетних, не достигших 18 лет, в отношении которых согласие выражается их законными представителями.

Заявление об инициировании экспериментальных режимов для апробирования инновационных проектов оформляется инициатором и вносится в уполномоченный орган через интернет-портал "Единое окно "Национальной инновационной системы" с предоставлением согласия лиц, участвующих в экспериментальном режиме.

Согласие на участие в экспериментальном режиме оформляется в произвольной письменной форме на бумажном носителе.

Согласие содержит:

  • дату оформления согласия на участие в экспериментальном режиме;
  • сведения о лице, участвующем в экспериментальном режиме:
  • физическое лицо – фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИИН, фактический адрес проживания;
  • юридическое лицо – полное наименование, БИН, место нахождения юридического лица;
  • отметку о согласии на сбор и обработку персональных данных;
  • подпись лица, участвующего в экспериментальном режиме, или законного представителя, с указанием ФИО или его доверенного лица, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РК о нотариате, с приложением копии доверенности.

Уведомление о регистрации заявления направляется инициатору в личный кабинет пользователя на интернет-портале "Единое окно "Национальной инновационной системы".

Далее заявление в течение 35 рабочих дней рассматривают на соответствие требованиям. При рассмотрении заявления уполномоченный орган совместно с уполномоченным органом в соответствующей отрасли проводит всесторонний анализ для выработки мер, направленных на исключение или минимизацию возможных рисков при апробировании инновационных проектов.

Уполномоченный орган откажет в инициировании экспериментального режима по основаниям:

  • в случае несоответствия заявления положениям, установленным Предпринимательским кодексом РК, Правилам и иным законам РК, в рамках которых планируется апробирование инновационных проектов;
  • в случае выявления возможных негативных последствий для общества и государства и нанесения вреда и (или) ущерба жизни и здоровью человека, животному и растительному миру, окружающей среде при апробировании инновационных проектов, исключить и (или) минимизировать которые не представляется возможным;
  • при предоставлении инициатором ложных сведений;
  • при отсутствии инновационной деятельности в проекте;
  • в случае, если по аналогичному инновационному проекту принято решение об инициировании экспериментального режима.

При положительном результате анализа уполномоченный орган разрабатывает проект соответствующего законодательного акта в порядке, предусмотренном законодательством РК.

Постановление вводится в действие с 24 ноября 2024 года.

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