Инновационные проекты будут внедрять в экспериментальном режиме: утверждены правила
Правила определяют порядок инициирования экспериментальных режимов для апробирования инновационных проектов, за исключением экспериментальных режимов для апробирования инновационных проектов в финансовой сфере деятельности, связанных с концентрацией финансовых ресурсов и (или) платежными услугами, которые вводятся в рамках особого режима регулирования в соответствии с законами "О Национальном Банке Республики Казахстан" и "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".
Экспериментальный режим для апробирования инновационных проектов могут инициировать представители инновационной системы, бизнеса, научной или научно-технической деятельности и другие физические и юридические лица (инициатор).
Экспериментальный режим не должен превышать трех лет и вводится в отношении определенного круга лиц, выразивших согласие на участие в экспериментальном режиме, за исключением лиц, признанных недееспособными по решению суда, и несовершеннолетних, не достигших 18 лет, в отношении которых согласие выражается их законными представителями.
Заявление об инициировании экспериментальных режимов для апробирования инновационных проектов оформляется инициатором и вносится в уполномоченный орган через интернет-портал "Единое окно "Национальной инновационной системы" с предоставлением согласия лиц, участвующих в экспериментальном режиме.
Согласие на участие в экспериментальном режиме оформляется в произвольной письменной форме на бумажном носителе.
Согласие содержит:
- дату оформления согласия на участие в экспериментальном режиме;
- сведения о лице, участвующем в экспериментальном режиме:
- физическое лицо – фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИИН, фактический адрес проживания;
- юридическое лицо – полное наименование, БИН, место нахождения юридического лица;
- отметку о согласии на сбор и обработку персональных данных;
- подпись лица, участвующего в экспериментальном режиме, или законного представителя, с указанием ФИО или его доверенного лица, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РК о нотариате, с приложением копии доверенности.
Уведомление о регистрации заявления направляется инициатору в личный кабинет пользователя на интернет-портале "Единое окно "Национальной инновационной системы".
Далее заявление в течение 35 рабочих дней рассматривают на соответствие требованиям. При рассмотрении заявления уполномоченный орган совместно с уполномоченным органом в соответствующей отрасли проводит всесторонний анализ для выработки мер, направленных на исключение или минимизацию возможных рисков при апробировании инновационных проектов.
Уполномоченный орган откажет в инициировании экспериментального режима по основаниям:
- в случае несоответствия заявления положениям, установленным Предпринимательским кодексом РК, Правилам и иным законам РК, в рамках которых планируется апробирование инновационных проектов;
- в случае выявления возможных негативных последствий для общества и государства и нанесения вреда и (или) ущерба жизни и здоровью человека, животному и растительному миру, окружающей среде при апробировании инновационных проектов, исключить и (или) минимизировать которые не представляется возможным;
- при предоставлении инициатором ложных сведений;
- при отсутствии инновационной деятельности в проекте;
- в случае, если по аналогичному инновационному проекту принято решение об инициировании экспериментального режима.
При положительном результате анализа уполномоченный орган разрабатывает проект соответствующего законодательного акта в порядке, предусмотренном законодательством РК.
Постановление вводится в действие с 24 ноября 2024 года.