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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 16:59 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В Казахстане создана Академия управления МВД РК.
  • Утвержден перечень сведений, которые будут собирать с иностранцев при дактилоскопической регистрации.
  • Государственный природный резерват "Каспий итбалығы" появился в Казахстане.
  • Еще на полгода продлен запрет на вывоз из Казахстана сжиженного газа.
  • С 1 декабря вводится запрет на вывоз из страны стальных заготовок.
  • Министерство культуры утвердило правила размещения госзаказа в СМИ на республиканском и региональном уровнях.
  • Минздрав принял новый техрегламент по безопасности алкогольной продукции.
  • Сокращен Перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации (в списке был 7141 препарат, стало 6060).
  • Казахстан ратифицировал Договор с Вьетнамом о передаче осужденных лиц.
  • Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать в области экологии и охраны окружающей среды: ратифицировано Соглашение.

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