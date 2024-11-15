Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- В Казахстане создана Академия управления МВД РК.
- Утвержден перечень сведений, которые будут собирать с иностранцев при дактилоскопической регистрации.
- Государственный природный резерват "Каспий итбалығы" появился в Казахстане.
- Еще на полгода продлен запрет на вывоз из Казахстана сжиженного газа.
- С 1 декабря вводится запрет на вывоз из страны стальных заготовок.
- Министерство культуры утвердило правила размещения госзаказа в СМИ на республиканском и региональном уровнях.
- Минздрав принял новый техрегламент по безопасности алкогольной продукции.
- Сокращен Перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации (в списке был 7141 препарат, стало 6060).
- Казахстан ратифицировал Договор с Вьетнамом о передаче осужденных лиц.
- Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать в области экологии и охраны окружающей среды: ратифицировано Соглашение.
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