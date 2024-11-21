Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Платный участок станет меньше на автодороге Шымкент – Кызылорда

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 15:06 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило изменения в использование участка автомобильной дороги республиканского значения Шымкент – Кызылорда на платной основе, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится поправка, что протяженность платной дороги (участка) составляет 425 км 500 метров.

В прежней версии приказа она составляла 446 км 500 метров.

Соответственно, меняются тарифы для проезда автотранспорта по платному участку.

Так, стоимость проезда по всему участку составит:

  • для легковых авто – 0,1436 МРП (порядка 530 тенге в 2024 году);
  • автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,7259 МРП (2680 тенге);
  • автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 1,4707 МРП (5430 тенге);
  • автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 2,1966 МРП (8110 тенге);
  • грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 2,9388 МРП (10850 тенге);
  • грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи – 3,6647 МРП (13 530 тенге). 

Месячные абонементы для легковых авто не предусмотрены, для автобусов и грузовиков их стоимость составить от 2 до 10 МРП, в зависимости от грузоподъемности.

Годовой абонемент для легковых авто будет стоить 1 МРП (3692 тенге в 2024 году), для автобусов и грузовиков от 20  до 100 МРП. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря.

Читайте также

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина
Казахстан возобновит поставки бензина и дизтоплива из России
Лариса Черненко
Открытые НПА Транспорт Министерство транспорта РК Казахстан 2024 год Платные дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
дама пик
От 4 до 7 лет лишения свободы: АФМ предостерегает граждан Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: