Платный участок станет меньше на автодороге Шымкент – Кызылорда

Министерство транспорта подготовило изменения в использование участка автомобильной дороги республиканского значения Шымкент – Кызылорда на платной основе, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится поправка, что протяженность платной дороги (участка) составляет 425 км 500 метров.

В прежней версии приказа она составляла 446 км 500 метров.

Соответственно, меняются тарифы для проезда автотранспорта по платному участку.

Так, стоимость проезда по всему участку составит:

для легковых авто – 0,1436 МРП (порядка 530 тенге в 2024 году);

автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,7259 МРП (2680 тенге);

автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 1,4707 МРП (5430 тенге);

автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 2,1966 МРП (8110 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 2,9388 МРП (10850 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи – 3,6647 МРП (13 530 тенге).

Месячные абонементы для легковых авто не предусмотрены, для автобусов и грузовиков их стоимость составить от 2 до 10 МРП, в зависимости от грузоподъемности.

Годовой абонемент для легковых авто будет стоить 1 МРП (3692 тенге в 2024 году), для автобусов и грузовиков от 20 до 100 МРП.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря.