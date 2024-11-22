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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:01 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат с 1 января 2025 года на 6,5%.
  • С 1 по 4 января отдохнут казахстанцы в новом 2025 году: в Минтруда утвердили приказ о переносе дня отдыха.
  • С 1 июля 2025 года вводится сплошная кассация по гражданским и уголовным делам: Токаев подписал поправки по вопросам реформирования судебной системы.
  • МИД утвердил условия труда внештатных сотрудников загранучреждений.
  • Медианный доход казахстанцев будут рассчитывать на основе Цифровой карты семьи: утверждена методика.
  • Информационные системы Минсельхоза и Минцифры интегрируют в рамках пилотного проекта.
  • Определены условия для введения ограничений на проезд грузового автотранспорта по казахстанским дорогам в весенний и летний период.
  • В каких случаях сотрудников полиции отправят на медицинское дообследование: внесены дополнения в Правила прохождения военно-врачебной экспертизы.
  • Утвержден порядок работы детских профильных лагерей.

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