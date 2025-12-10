Более 850 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2026 году

Правительство утвердило постановление от 4 декабря 2025 года "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.

Призвать в установленном законодательством порядке в 2026 году на воинскую службу сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава, –говорится в документе.

Всего будет призвано 859 человек, в том числе:

Вооруженные силы РК – 700 человек.

Пограничная служба КНБ РК – 80 человек.

Национальная гвардия МВД РК – 64 человека.

МЧС РК – 15 человек.

Постановление вводится в действие с 20 декабря 2025 года.

Мы сообщали, что в 2025 году на воинскую службу призывали 915 офицеров запаса.