В новом районе Астаны создано Управление санитарно-эпидемиологического контроля

Принято постановление правительства от 12 ноября 2024 года "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Сарайшық города Астаны Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК", - говорися в документе.

Установлено, что финансирование РГУ будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства здравоохранения РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

В Астане 19 июня 2024 года утвердили название нового района – Сарайшык. Это шестой по счету район в столице.