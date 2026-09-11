Утверждение предельных тарифов на услуги: что изменилось для энергопроизводящих компаний

Министр энергетики приказом от 7 сентября 2026 года внес изменения в Правила утверждения предельного тарифа на электрическую энергию и предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что энергопроизводящие организации разделяются на:

энергопроизводящие организации, в состав которых входят конденсационные электростанции;

энергопроизводящие организации, в состав которых входят теплофикационные электростанции;

энергопроизводящие организации, в состав которых входят газотурбинные электростанции;

энергопроизводящие организации, в состав которых входят парогазовые электростанции;

энергопроизводящие организации, в состав которых входят гидравлические электростанции;

энергопроизводящие организации, в состав которых входят энергопроизводящая организация, вырабатывающая электрическую энергию с использованием энергии солнечного излучения;

энергопроизводящие организации, в состав которых входят энергопроизводящая организация, вырабатывающая электрическую энергию с использованием энергии ветра;

энергопроизводящие организации, в состав которых входят энергопроизводящая организация, вырабатывающая электрическую энергию с использованием геотермальной энергии (тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов);

энергопроизводящие организации, в состав которых входят энергопроизводящая организация, вырабатывающая электрическую энергию с использованием антропогенных источников первичных энергоресурсов (отходы потребления, биомасса, биогаз и иное топливо из отходов потребления, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии);

Затраты на производство электрической энергии, учитываемые при формировании предельных тарифов на электрическую энергию включают следующее:

материальные затраты (топливо, транспортировка топлива, вода на технологические нужды, горюче-смазочные материалы, вспомогательные материалы);

расходы на оплату труда производственного персонала;

социальный налог, социальные отчисления;

амортизация основных средств и нематериальных активов, за исключением генерирующих установок с маневренным режимом генерации, реализованных в рамках аукционных торгов;

ремонты (текущие и капитальные ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств);

плата за эмиссии в окружающую среду;

плата за пользование водными ресурсами;

налоги (земельный, транспортный, имущество, добыча полезных ископаемых и другие обязательные платежи);

услуги по технической диспетчеризации;

услуги по оказанию балансирования производства-потребления электрической энергии;

услуги сторонних организаций производственного характера.

В расходы периода включаются:

оплата труда административного персонала;

расходы на обязательные виды страхования, налоги, сборы и платежи;

амортизация основных средств и нематериальных активов, за исключением генерирующих установок с маневренным режимом генерации, реализованных в рамках аукционных торгов;

командировочные расходы;

услуги сторонних организаций (аудиторские, услуги банка, услуги связи);

расходы на социальные выплаты и материальную помощь в соответствии с коллективным договором между работодателем и сотрудниками, за исключением возмещения расходов на услуги по поддержанию физической формы и спортивно-оздоровительных услуг (спортзал, бассейн, и др.);

расходы на выплату вознаграждения за заемные средства (получаемые для пополнения оборотных средств в национальной валюте в пределах суммы, рассчитанной не более 2,5 кратной базовой ставки, установленной Национальным банком РК).

Энергопроизводящим организациям, по инвестиционным проектам которых источником затрат, помимо инвестиционной составляющей предельного тарифа, явились значительное дополнительное внешнее финансирование (кредиты, займы), а также кредиты (займы), иные деньги, полученные для целей рефинансирования и погашения основного долга ранее привлеченных обязательств, взятые до года введения в действие параграфа 1 главы 2 Методики, по инициативе энергопроизводящей организации в расходы периода включаются:

расходы на выплату вознаграждения за заемные средства (получаемые в национальной валюте, в пределах суммы, рассчитанной с применением не более 2,5 кратной базовой ставки, установленной Нацбанком);

расходы на выплату вознаграждения за заемные средства (получаемые в иностранной валюте, в пределах суммы, рассчитанной с применением не более 4-х базовой ставки Лондонского межбанковского рынка).

При этом, для энергопроизводящих организаций, указанных в части третьей настоящего пункта, до окончания срока действия предельных тарифов на электрическую энергию, в формуле расчета предельного тарифа на электрическую энергию норма прибыли приравнивается нулю.

Затраты, учитываемые при формировании предельных тарифов на электрическую энергию, относятся непосредственно к производству электрической энергии.

Также говорится, что при необходимости корректировки предельного тарифа на электрическую энергию на последующие годы, энергопроизводящие организации в срок до 1 сентября обращаются в уполномоченный орган через информационную систему уполномоченного органа и предоставляют информацию о прогнозируемом увеличении затрат на производство электрической энергии, с приложением подтверждающих документов, финансовой отчетности за предшествующий год, а также расчетов с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного среднесрочными планами социально-экономического развития РК.

При необходимости корректировки предельного тарифа на электрическую энергию на последующие годы, при изменении нормы прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, энергопроизводящие организации в срок до 1 сентября представляют в уполномоченный орган через информационную систему уполномоченного органа на корректировку предельного тарифа на электрическую энергию с приложением расчетов согласно Методике определения нормы прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию.

Скорректированные уполномоченным органом предельные тарифы на электрическую энергию и предельные тарифы на балансирующую электроэнергию вводятся в действие с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена корректировка предельных тарифов на электрическую энергию, за исключением года введения в действие параграфа 1 главы 2 Методики определения нормы прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию.

При фактическом увеличении затрат на производство электрической энергии в текущем году энергопроизводящие организации не более одного раза представляют в уполномоченный орган через информационную систему уполномоченного органа информацию об увеличении затрат на производство электрической энергии с приложением подтверждающих документов за два месяца до предполагаемой даты ввода измененных предельных тарифов на электрическую энергию.

Введение в действие измененных предельных тарифов на электрическую энергию осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем их утверждения.

При утверждении и корректировке предельных тарифов на электрическую энергию энергопроизводящими организациями предоставляются налоговая декларация за соответствующий период.

При отсутствии подтверждающих документов, уполномоченный орган отказывает в корректировке предельных тарифов на электрическую энергию, с уведомлением энергопроизводящей организации.

Вместе с тем правила дополнены пунктом следующего содержания:

Энергопроизводящие организации ежегодно не позднее 31 марта представляют в уполномоченный орган отчеты по затратам на производство и реализацию электрической энергии, по объемам производства и реализации электрической энергии за предшествующий календарный год с использованием информационной системы уполномоченного органа.

Изменения внесены и в другие НПА.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2026 года.